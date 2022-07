So lang war er noch nie: Starnberger Christkindlmarkt heuer elf Tage durchgehend

Von: Tobias Gmach

Der Christkindlmarkt in Starnberg wird heuer länger dauern als jemals zuvor - insgesamt elf Tage © Stadt Starnberg

Das gab‘s noch nie: Der Starnberger Christkindlmarkt auf dem Kirchplatz wird heuer elf Tage am Stücl geöffnet sein. Er dauert vom 24. November bis zum 4. Dezember.

Starnberg – Der Starnberger Christkindlmarkt ist im kommenden Winter an elf Tagen durchgehend geöffnet – und zwar von 24. November bis 4. Dezember. Das entschied der Stadtrat am Montagabend einstimmig. Ausschlaggebend dafür war eine Anregung der Cityinitiative, wie Bürgermeister Patrick Janik in der Sitzung im Landratsamt erklärte. Am Eröffnungstag, Donnerstag, 24. November, sind die Buden auf dem Kirchplatz von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Die weiteren Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags von 12 bis 22 Uhr und am Wochenende von 11 bis 22 Uhr. Eine Besonderheit: Gastronomiebetriebe sollen montags bis mittwochs auf jeden Fall von 12 bis 21 Uhr Essen und Getränke anbieten, andere Händler sollten an jenen Tagen spätestens ab 16 Uhr öffnen.

So mancher hatte befürchtet, dass Buden zeitweise leer stehen – weil etwa Vereine keinen durchgängigen, elftägigen Betrieb stemmen können. Sie haben nun die Möglichkeit, auch nur in der ersten Hälfte (24. bis 29 November) oder in der zweiten Hälfte (30. November bis 4. Dezember) zu öffnen. Die Standgebühren sollen fairerweise an den umsatzschwächeren Tagen Montag, Dienstag und Mittwoch geringer sein. Rudolf Zirngibl, CSU-Stadtrat und Mitglied der Cityinitiative, ist zuversichtlich, dass die Auslastung der Buden hoch sein wird. „Die kriegen wir schon voll. Da braucht ihr keine Angst zu haben.“

Zunächst war wie berichtet geplant gewesen, den Christkindlmarkt an den ersten beiden Adventswochenenden zu veranstalten. In den vergangenen Jahren – die Corona-Zeit ausgenommen – hatte er immer nur am zweiten stattgefunden.