So pünktlich sind unsere S-Bahn-Linien

Die Grünen haben im Bundestag in einer Kleinen Anfrage erfahren, wie pünktlich die S-Bahnen in Deutschland sind. Genannt sind auch die S-Bahn-Linien 6 nach Tutzing und 8 nach Herrsching.

Abgeordnete der Grünen haben im Bundestag per Kleiner Anfrage wissen wollen, wie es um die Pünktlichkeit der S-Bahnen in Deutschland bestellt ist. Die Antwort vom Verkehrsministerium kam und zeigt: Überwiegend kommen mehr als 90 Prozent der S-Bahnen pünktlich an.

Hintergrund: Es werden nur Bahnen gewertet, die mehr als sechs Minuten Verspätung haben. Ausgefallene S-Bahnen werden gar nicht erst berücksichtigt. Wie schneidet der Landkreis Starnberg ab? Die S6 nach Tutzing kommt laut der Anfrage in 93,5 Prozent aller Fälle pünktlich, die S8 nach Herrsching zu 94,8 Prozent.

Damit liegen die beiden S-Bahn-Linien im Landkreis im Durchschnitt, was das Münchner Umland angeht. Am schlechtesten schneidet die S1 nach Freising ab, hier kommen nur 92,3 Prozent aller S-Bahnen pünktlich.

