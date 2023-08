So reagieren Betriebe auf die B 2-Sperrung

Manche fahren runter, einer macht zu

Die einen sperren zu, die anderen bleiben geöffnet, die nächsten organisieren nur einen Notdienst: Für zahlreiche Starnberger Betriebe bringt die bevorstehende Sperrung der B 2 samt Umleitung durch das Gewerbegebiet besondere Herausforderungen mit sich.

Starnberg – Die bevorstehende Sperrung der B 2 im Bereich der Bahnbrücke und die Umleitung durch das Gewerbegebiet haben für zahlreiche ansässige Betriebe Folgen. „Ich habe jetzt schon Einbußen“, sagt zum Beispiel Mischa Hladik, Geschäftsführer des Studios „Fitness Pur“ in der Münchner Straße 14a, keinen Steinwurf von der Baustelle an der Bahnbrücke entfernt. Zwar habe das Studio auch während der B 2-Sperrung vom 24. August bis zum 6. September geöffnet, sagt Hladik. Dass auch in der Zeit so wie sonst üblich 50 bis 60 Kunden allein abends im Studio trainieren, glaubt er aber nicht. „Es gibt Kunden, die ihren Vertrag während dieser Zeit stilllegen wollen“, sagt Hladik im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Mit dem Rad nach Starnberg zu fahren, ist für Kunden aus Weilheim, Herrsching oder München schließlich keine Option. Auch Probetrainings würden weniger ausgemacht. „Sobald die Leute hören, dass die Parkplatzsituation in dem Zeitraum schwierig ist, sagen sie wieder ab“, erklärt Hladik. Für ihn ist die Sperre an sich nämlich nicht das einzige Problem. Zwar blieben die acht Parkplätze vor dem Haus erhalten, die 35 Plätze dahinter fielen jedoch weg, da die Bahn die Fläche benötige, erklärt er.

Gerd Zanker, Geschäftsführender Gesellschafter von Elektro Saegmüller, nimmt die Situation pragmatisch. „Es muss halt gemacht werden“, sagt er über die bevorstehende Erneuerung der Bahnbrücke. „Und der Zeitpunkt ist immer der verkehrte. Wir müssen es so akzeptieren, wie es ist.“ Zwar liegt der Betrieb in der Josef-Jägerhuber-Straße 17 außerhalb des Baustellenbereichs, die Sperrung der Zu- und Abfahrt der inneren Leutstettener Straße auf die B 2 hat jedoch auch für Saegmüller Folgen. „Wir planen Materiallieferungen nur, wenn es nötig ist“, sagt Zanker. Zudem sollen die Mitarbeiter, wenn es sich einrichten lässt, direkt von zu Hause aus zur Baustelle fahren.

Nur Notdienst - damit die Kunden nicht zu viel zahlen

Extra Urlaub hat Zanker für die Zeit nicht angeordnet, rund die Hälfte der 105 Mitarbeiter befinde sich aber ohnehin planmäßig im Urlaub oder baue Überstunden ab. Der Chef selbst ist im Betrieb, überlegt aber noch, wie er von seinem Wohnort Richtung Ammersee an die Josef-Jägerhuber-Straße kommt. „Vielleicht lade ich ein Fahrrad ein und stelle mein Auto irgendwo anders ab.“

Deutlich kritischer sieht Bernd Krüger vom gleichnamigen Heizung-und-Sanitär-Unternehmen die Angelegenheit. Das Geschäft liegt in der Petersbrunner Straße 8a und damit direkt an der Umleitungsstrecke. „Wir sind sicher einer der Hauptbetroffenen“, betont Krüger und kündigt an: „Wir werden in der Zeit nur Notdienste fahren.“ Wenn also die Haustechnik kaputt ist, ist auf Krüger Verlass. Alles andere ruht in der Zeit der Sperrung. Mehr als die Hälfte der 45 Mitarbeiter sei dann im Urlaub, sagt Krüger. Allein schon der Kunden wegen bleibe ihm nichts anderes übrig. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bereit sind, die höheren Kosten für die Anfahrt zu zahlen.“ Der Betrieb rechnet dafür nämlich keine Pauschalen ab, sondern die tatsächliche Zeit.

Generell fühlt sich Krüger als Geschäftsmann von Stadt und Staatlichem Bauamt nicht ganz ernst genommen. Dass zum Beispiel gleichzeitig die Staatsstraße durchs Mühltal gesperrt ist, kann er genauso wenig nachvollziehen wie die Umleitungsregel, die es verbietet, von der äußeren Leutstettener Straße geradeaus auf die Petersbrunner Straße fahren zu dürfen. Stattdessen müssen die Krüger-Fahrzeuge erst die Gautinger Straße runter, dann die Moosstraße hoch und dann wieder die Petersbrunner Straße runter fahren, um zum Firmengelände zu kommen. „Dieser Plan erschließt sich mir nicht so ganz“, sagt Krüger. Auch dass der AWISTA-Wertstoffhof während der Umleitung geöffnet hat, kann er nicht verstehen.

Baustoffhandel legt Betriebsurlaub in Sperrzeit

Gleich ganz zu hat während der Sperrung der Baustoffhandel Fischhaber in der Leustettener Straße 14. „Wir machen bis einschließlich 3. September Betriebsurlaub“, kündigt Inhaber Alfred Kaunicnik an. Er wolle es seinen Kunden ersparen, gegebenenfalls eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde im Stau zu stehen. Der Betrieb mache meistens eine Woche im August zu, das habe er nun auf die Zeit der Sperrung gelegt, erklärt Kaunicnik.

Regulär geöffnet bleibt dagegen die McDonald’s-Filiale an der B 2, die Zufahrt ist über den McDrive möglich. Auch an der Esso-Tankstelle können weiterhin Fahrzeuge befüllt werden. Es sei jedoch noch nicht final geklärt, ob die normalerweise rund um die Uhr geöffnete Tankstelle während der Sperre auch in der Nacht geöffnet habe, sagt eine Mitarbeiterin.