Dorffest zugunsten von St. Stephan - Kartenvorverkauf läuft bereits

Ein Dorffest zugunsten von St. Stephan. © Andrea Jaksch

Die Pfarrei St. Ulrich Söcking bzw. offiziell die Pfarreiengemeinschaft Starnberg steckt mitten in den Vorbereitungen für das Söckinger Dorffest am Samstag, 23. Juli. Karten sind bereits erhältlich.

Söcking – Das letzte Mal feierten die Söckinger 2017 zum 30-jährigen Bestehen des Söckinger Frauenbundes. Damals waren die Karten schnell ausverkauft. Das Fest in diesem Jahr ist der Restaurierung der Kirche St. Stephan in Söcking gewidmet – deswegen ziert sie auch den Flyer.

Das Programm beginnt mit einem Gottesdienst in St. Ulrich um 17 Uhr, danach ziehen Teilnehmer mit der Hochberghauser Blasmusik, die auch am Abend spielt, von der Kirche durch den ganzen Ort zur Franz-Dietrich-Halle. Alle Vereine mit ihren Fahnenabordnungen begleiten den Zug, die Söckinger Feuerwehr regelt den Verkehr. In der Halle beginnt das Fest gegen 19 Uhr, dort ist Platz für maximal 400 Personen. Der gesellige Austausch steht im Mittelpunkt, unter anderem wird Bürgermeister Patrick Janik kurz sprechen. Organisatorin Renate Hartmann: „Wir wollen nicht nebeneinander, sondern miteinander leben.“ Willkommen sind Söckinger, aber auch Gäste von außerhalb.

Die Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, ein Abendessen ist dabei (auch mit einem vegetarischen Gericht). An der Abendkasse kosten sie 18 Euro. Der Verzehrbon hängt an der Eintrittskarte. Das Catering übernimmt die Metzgerei Scholler, die Theatergruppe des Sportvereins den Service. Karten gibt es im Vorverkauf bei Lotto Schmid (Luitpoldstraße 1) und nach dem Sonntagsgottesdienst im Pfarrsaal. mm