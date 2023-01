Söckinger Wehr feiert heuer 150-Jähriges

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Ehre, wem Ehre gebührt: Helmut Schweickart, Stefan Frey, Franc Plahuta, Christiane Falk, Maximilian Obermeier, Paul Stichnoth, Florian Obermeier, Rebecca Obermeier, Benjamin Otto, Hans Obermeier, Dorothee Hauptmann, Fritz Obermeier, Peter Obermeier, Veronika Püschel, Alfred Hörmann, Helmut Tartsch, Christian Hauptmann und Franz Heidinger (v.l.). © Dagmar Rutt

Das neue Jahr ist für die Söckinger Feuerwehr ein besonderes: Heuer wird das 150. Gründungsjubiläum gefeiert.

Söcking – Die Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Söcking sprengte am Samstag beinahe den Saal im Café Obermeier. Als der Teilnehmerstrom nicht abreißen wollte, meinte Kassier Daniel Pascher augenzwinkernd: „Wenn das so weitergeht, müssen wir anbauen.“ Mehr als 50 Namen füllten die Anwesenheitsliste. Der Zuspruch war nicht nur der Tatsache geschuldet, dass nach zwei Jahren erstmals wieder eine Präsenzveranstaltung stattfinden durfte. Die Zahl der Mitglieder hat sich auch erhöht auf aktuell 93 (40 Aktive sowie sechs aus der Löschgruppe Hanfeld, 16 Passive, drei Ehrenmitglieder, 22 Förderer sowie neun Jugendliche). Mitte des Jahres will die Wehr ihr 150-jährige Bestehen feiern.

Vorsitzender Fritz Obermeier gab einen Einblick in die Vorbereitungen des Festwochenendes vom 23. bis 25. Juni. Auftakt wird der Festabend am Freitag in der Franz-Dietrich-Halle sein. Die „Würmsee Böhmischen“ werden an dem Abend das musikalische Zepter schwingen. Am Sonntag soll es mit dem Empfang der Vereine weitergehen, mit Kirchenzug zum Schlosspark zum Feldgottesdienst. Anschließend geht es im Festzug durch den Ort.

In seinem Jahresbericht hatte Obermeier an die Höhepunkte erinnert. Da ragte die Teilnahme von 16 Aktiven an der Oldtimer-Weltmeisterschaft Mitte Juni am Großglockner heraus. Unter 78 Teams errangen die Söckinger den fünften Platz. Unvergessen wird der Vereinsjugend der Ausflug zum Ritterturnier in Kaltenberg bleiben. Dort trafen sie auf ihre Kameradinnen und Kameraden Josefine Meininger, Franc Plahuta und Thomas Meininger, die bei dem Turnier als Darsteller mitwirkten.

Jeder zweite Einsatz ein Fehlalarm

Kommandant Hans Obermeier erhielt im November die höchste Ehrung für einen Feuerwehrmann, das Deutsche Feuerwehrkreuz in Gold. Er berichtete straff und präzise von den Einsätzen. Die Söckinger Wehr wurde zu 22 Brandereignissen gerufen. 50-mal musste sie ausrücken, um technische Hilfe zu leisten (Absicherung von Unfallstellen, Beseitigung von Unwetterschäden und Ölspuren, Tierrettung und vieles mehr). Beinahe die Hälfte aller 126 Einsätze, nämlich 54, wurde durch Fehlalarme von Brandmeldeanlagen ausgelöst. Insgesamt waren die Ehrenamtlichen im Berichtsjahr 1382 Stunden im Einsatz.

Dritte Bürgermeisterin Christiane Falk überbrachte den Dank der Stadt und beglückwünschte die Söckinger zu deren vorbildlicher Mitgliederwerbung. Landrat Stefan Frey, selbst Fördermitglied, bescheinigte mit Respekt: „Ihr seid auf dem richtigen Weg.“ Kreisbrandrat Helmut Schweickart dankte den Söckingern, die ein landkreiseigenes Tanklöschfahrzeug bei sich stationiert haben. Franz Heidinger, Feuerwehrreferent des Stadtrates, lobte den gelungenen Zusammenschluss der Söckinger Wehr mit der Löschgruppe Hanfeld. Dieses Modell werde Schule machen müssen, „um tagsüber die Einsatzfähigkeit unserer Wehren auch in Zukunft gewährleisten zu können“. Einen Sonderapplaus bekam Wirtin Elfriede Obermeier: Sie feierte an diesem Tag ihr 45. Dienstjubiläum.