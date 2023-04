Sofortmaßnahmen auf Hanfelder Straße

Und schon wieder eine Bodenwelle: Vor allem im unteren Bereich der Hanfelder Straße wurden Autos, Laster, Busse und Traktoren ordentlich durchgeschüttelt. Die Stadt hat nun einige Bodenwellen abfräsen lassen. © Andrea Jaksch

Die Stadt Starnberg hat Bodenwellen aus Sicherheitsgründen abfräsen lassen. Eine Sanierung ist frühestens im Herbst möglich - wegen einer anderen Baustelle.

Starnberg – Wer häufiger auf der Hanfelder Straße in Starnberg unterwegs ist, dem mag es schon aufgefallen sein: Sie hat im unteren Teil weniger Bodenwellen als zuletzt. Das ist keine Wunderheilung der Fahrbahn, sondern Folge einer Sofortmaßnahme. Die Stadt hat einige Stellen abfräsen lassen, um den lärmgeplagten Anwohnern schnell helfen zu können. Vor allem seien es aber Sicherheitsaspekte gewesen, erklärte Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Eine „richtige“ Sanierung ist erst im Herbst möglich.

Der untere Bereich der Hanfelder Straße, spätestens ab den Einmündungen Otto-Gaßner-Straße und Josef-Fischhaber-Straße, ist in einem desolaten Zustand. Als frühere Staatsstraße gehört die Hanfelder Straße inzwischen der Stadt, doch für Schäden zum Zeitpunkt des Zuständigkeitswechsels ist das Staatliche Bauamt Weilheim zuständig. Eine Art Ausgleichszahlung in Millionenhöhe hatte der Stadtrat abgelehnt und stattdessen die Weilheimer Behörde verpflichtet, die Straße in Ordnung zu bringen. Nach einigem Hin und Her ist nun klar: Das Staatliche Bauamt plant für Herbst Sanierungsarbeiten, der genaue Zeitpunkt ist noch offen. Vorher geht es nicht, vor allem aus einem Grund. Die Hanfelder Straße nämlich muss als Umleitungsstrecke dienen, wenn die abrutschende Fahrbahn im Mühltal nördlich von Leutstetten saniert wird.

Wie berichtet, wird das eine größere Baustelle, da der Hang auf mehr als 100 Meter Länge abgestützt werden muss. Die Arbeiten sind ausgeschrieben, Termin dürfte ab etwa Mitte Juni sein. Dann muss die Hauptstrecke nach Gauting für mehrere Wochen voll gesperrt werden. Der einzige Weg von Starnberg nach Gauting führt dann über die Hanfelder Straße bis zur Waldkreuzung und weiter über Hausen und Königswiesen nach Gauting. Eine Baustelle auf der Hanfelder Straße wäre da eine Katastrophe. Und selbst wenn es diese Baustelle nicht gäbe – wegen der Arbeiten an der Bahnbrücke ist Starnberg sowieso schon belastet, der Verkehr würde eine weitere Sperrung kaum verkraften. Ob die Hanfelder Straße im Herbst dann voll gesperrt werden muss, ist offen.

Das Bauamt hatte der Stadt zum Abfräsen geraten. Kammerl zufolge habe man das kurzfristig machen lassen, auch um Radfahrer zu schützen, für die die Bodenwellen eine Sturzgefahr waren. Die Anwohner dürften profitieren, weil es bei vorbeifahrenden Lkw nicht mehr ganz so laut knallt wie vorher. (ike)