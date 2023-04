Solarpark könnte zehn Prozent von Starnberg versorgen - aber es fehlt ein Beschluss

Von: Tobias Gmach

Dort soll ein Solarpark entstehen: Landwirt Michael Bramberger und sein Projektpartner Stefan Fußeder von der Münchner Firma Vispiron mit den ersten Plänen für das Gelände bei Hadorf. © Dagmar Rutt

Der Solarpark, den der Gilchinger Michael Bramberger auf sieben Hektar bei Hadorf plant, könnte zehn Prozent des Starnberger Stromverbrauchs liefern. Der Landwirt hofft, dass die Stadt den bürokratischen Weg für die Energiewende schnell ebnet.

Hadorf – Könnte dieses Feld erzählen, was mit ihm schon alles geschehen ist oder geschehen sollte, würde es dabei wohl selbst schmunzeln: Auf dem Areal an der Starnberger Westumfahrung bei Hadorf wollte einst die Tochter eines Teppichhändlers eine Lipizzaner-Zucht eröffnen. Daraus wurde nichts. Dafür pflanzte dort ein Baumzüchter vor einigen Jahren eine Paulownia-Plantage. Doch die exotischen, lilablassblau blühenden Hölzer wuchsen nicht richtig. Und dann entbrannte auch noch ein Rechtsstreit um das Grundstück. Nun aber hat das Feld sonnige Aussichten. Im wahrsten Sinne: Ein Solarpark soll entstehen, im Jahr 8,5 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen – und damit zehn Prozent des Starnberger Gesamtverbrauchs.

Hinter dem Projekt steht Michael Bramberger. Als Betriebswirt prüft der 42-Jährige die Produkte von Finanzdienstleistern, als Landwirt denkt er an seine beiden Buben, drei und sechs Jahre alt – und an die Energiewende. „So kann es nicht mehr weitergehen“, sagt Bramberger, der in St. Gilgen bei Gilching einen Hof und ein bisschen Ackerbau betreibt. Er plädiert für dezentrale Freiflächen-Fotovoltaikanlagen und will die erste auf Starnberger Flur errichten. Nachdem er den Paulownia-Rechstreit gewonnen hatte, waren die Flächen seines Opas bei Hadorf wieder vereint. Sie liegen nicht weithin einsehbar, sondern etwas von Waldstücken abgeschottet. Und die Sonne könnte einmal im Tagesverlauf um den Solarpark herumziehen und so optimal Energie zuführen. Genügend Gründe für den Starnberger Bauausschuss, das Projekt zu befürworten. Das Gremium stellte zuletzt die Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans in Aussicht – „vorbehaltlich der Beschlussfassung des Stadtrats über die Flächennutzungsplanänderung“, wie es in der Sitzungsvorlage hieß.

So könnte der Solarpark aussehen: Die etwa sieben Hektar große Fläche liegt an der Starnberger Westumfahrung (rechts). © Stefan Fußeder

Bramberger habe sich über die Entscheidung und auch den detaillierten Kriterienkatalog der Stadt gefreut. Über Aussagen von Parteikollegen – Bramberger ist CSU-Mitglied – hat er sich etwas gewundert. Von „fruchtbaren Ackerböden“ war die Rede, die man nicht alle mit PV-Anlagen zupflastern möge. Die Ackerböden hierzulande seien aber eher bescheiden, sagt der Landwirt. Und seine Flächen seien auch zu klein, um heutzutage noch lukrativ zu sein. Dass das zweite von ihm vorgeschlagene Feld im Landschaftsschutzgebiet abgelehnt wurde, ärgere ihn übrigens überhaupt nicht. Er wolle nur Möglichkeiten für Fotovoltaik aufzeigen – und baldmöglichst loslegen.

Doch da liegt das Problem. „Bisher ist das nur eine Absichtserklärung der Stadt, wir bräuchten mehr Sicherheit“, sagt der Gilchinger. Das „Wir“ bezieht sich auf Stefan Fußeder, den Projektentwickler der Münchner Firma Vispiron, die unter anderem den seit Dezember 2021 betriebenen Solarpark bei Weßling entwickelt hat. Es heiße allgemein immer, bei der Energiewende müsse man Gas geben, so Bramberger. Aber er fragt sich: Wie soll das eigentlich was werden, wenn sich verhältnismäßig kleine Projekte schon so ziehen? Sein Mitstreiter Fußeder verweist noch auf einen anderen, lokalen Zeitfaktor: „Wir laufen Gefahr, dass es im Netz Kapazitätsprobleme gibt.“ Heißt: Der reservierte Stromnetzknoten könnte, wenn die Umsetzung zu lange auf sich warten lässt, wieder unbrauchbar werden.

„Die Kommunikation mit der Stadt ist super“, stellt Bramberger klar. Aber noch rangiere das Projekt auf der Prioritätenliste zu weit hinten. Der Bauausschuss setzte es zuletzt auf die Liste Nummer eins – aber dort auf Platz Nummer 28. Ihm sei vom Bauamt signalisiert worden, dass der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans aus Personalgründen erst 2024 erfolgen könne. Vorher können die Projektpartner nicht in die Details einsteigen und Geld für ihre Planung in die Hand nehmen. Auch Fußeder betont: „Es ist eine Frage der Priorisierung.“

Ideen für den Solarpark: Batteriespeicher, Schafe, E-Ladestation

Am Rande des Feldes, auf dem übrigens auch schon der Raps blühte und der Mais mehr schlecht als recht wuchs, denken Bramberger und Fußeder an die Zukunft. Letzterer deutet auf den Schotterweg und sagt: „Das könnte mal eine Zufahrt werden.“ Hecken und Zäune sollen den Solarpark doppelt absichern, die Zäune aber „Bodenfreiheit für Kleinsäuger“ bieten, wie es im ersten Konzept heißt. Schafe könnten unter 3,5 Meter hohen Modulen weiden, wenn sich ein Züchter findet. Geplant ist außerdem ein großer Batteriespeicher, Ladesäulen für E-Autos nennt das Vispiron-Konzept als Option. Genau wie Bürgerbeteiligungen über Nachrangdarlehen oder Crowdfunding. Und was wird die Anlage kosten? Bramberger spricht vorsichtig von einem „mittleren, einstelligen Millionenbetrag“, inklusive Speicher wohl etwas mehr.

Für den Gilchinger steht jedenfalls fest: „Für die Energiewende braucht man Flächen. Und wer hat die Flächen? Die Landwirte.“ Und auch wenn er von sich sagt, „kein klassischer Landwirt“ zu sein, steckt in seinen Feldern eine jahrhundertealte Familiengeschichte. Bramberger: „Ein Landwirt gibt seine Flächen nicht einfach so aus der Hand.“ Deshalb will er auch am Solarpark der Hauptteilhaber sein. Und nicht nur an dem: In St. Gilgen, rund um seinen Hof, plant der 42-Jährige einen weiteren. Aber auch dort wartet er darauf, dass die bürokratischen Windmühlen mahlen.

