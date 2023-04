B2 voll gesperrt: Verkehrskollaps droht Starnberg im Sommer

Stau Richtung Starnberg: Dieses Bild wird es im Sommer öfter geben, wenn die B2 voll gesperrt wird. © Tobias Gmach

Die B 2 in Starnberg wird ab 24. August wegen eines Brückenbaus zwei Wochen voll gesperrt. Das dürfte den Verkehr in der ohnehin stark belasteten Kreisstadt zwischenzeitlich zum Erliegen bringen.

Starnberg – Das dürfte ein heißer Sommer auf den Starnberger Straßen werden: Die Bahn wird für den Neubau der Bahnbrücke über die Münchner Straße in Starnberg die B 2 zwei Wochen sperren lassen – bisher und selbst noch im Februar war von einer Woche die Rede gewesen. Die Bahn nannte am Montag erstmals die konkreten Termine: 24. August bis voraussichtlich 6. September, also ab einem Donnerstagmorgen zwei Wochen. Die B 2 wird voll gesperrt, der Verkehr muss innerörtlich umgeleitet werden. Problem: Das Mühltal ist wegen der Hangsanierung nördlich von Leutstetten ebenfalls gesperrt, und zwar voraussichtlich von Juni bis Ende September. Der einzige Weg von Gauting nach Starnberg und umgekehrt führt dann über die Hanfelder Straße (oder in großem Bogen über die Westumfahrung).

Die Umleitungen stellen die Behörden vor erhebliche Probleme. Im März fand eine große Verkehrsbesprechung im Landratsamt statt, „um ein konzertiertes Vorgehen bezüglich der zu ergreifenden Maßnahmen wie zum Beispiel der Betrachtung der Knotenpunkte, der Entwicklung eines Verkehrskonzepts, der Organisation des Schienenersatzverkehrs sowie der Presse und Öffentlichkeitsarbeit abzustimmen“, teilten Bahn, Stadt und Staatliches Bauamt Weilheim mit.

Konkrete Angaben gab es gestern noch nicht – Details zu Umleitungen, Schienenersatzverkehr (weil die Bahnlinie während des Einbaus der Brücke gesperrt werden muss) und anderem sollen voraussichtlich im Juni bekannt gemacht werden. „Gewerbetreibende werden rechtzeitig zum Beispiel durch eine Online-Konferenz informiert. Anwohnerinformationen werden durch das ausführende Bauunternehmen, Firma Glass, sowie die DB Netz AG erfolgen“, hieß es in der Mitteilung weiter.