SOS! Künstlerischer Hilferuf gegen Plastikflut

Ein riesiger Hilferuf gegen die zunehmende Vermüllung der Welt mit Plastik hängt seit Donnerstag auf der „Wiege von Starnberg“ an der Bahnhofstraße. Die Künstler (v.l.) Paulo de Brito, Maria Rosina Lamp, Angelika Hubner und Helmi Iwan beteiligen sich mit großen und kleinen Kunstwerken an der Aktionswoche „Plastikfrei – sei dabei!“. Foto: Andrea jaksch © Andrea Jaksch

„Plastikfrei – sei dabei!“: So lautet das Motto einer Aktionswoche der Volkshochschulen Starnberger See, Straubing und Aschaffenburg, die am kommenden Montag, 30. Mai, startet (siehe Artikel unten auf dieser Seite). Dem Aufruf der VHS und von Starnbergs Kulturbüroleiterin Petra Brüderl sind die beiden Künstler Maria Rosina Lamp und Paulo de Brito gefolgt – und so können Interessierte in einer Gemeinschaftsausstellung im de Britos Atelier in der Bahnhofstraße 1 bewundern, was die Künstler aus Recyclingmaterial erschafft haben. Der Titel ist Programm. „Plastic? Phantastic“, ist die bunte Schau überschrieben.

Starnberg - „Das Material liegt auf der Straße“, sagt Rosina Lamp und findet, dass „Billigproduktion einfach nicht mehr sein darf“. Um den Hals trägt sie hübsch gestalteten Modeschmuck aus Zipp-Dosenverschlüssen, und sie zeigt beim Rundgang durch die Schau als erstes auf den meistverkauften Plastikstuhl der Welt. Jeder kennt ihn. Jeder saß schon auf solch einem Stuhl. 1500 solcher Stühle werden heutzutage innerhalb von 24 Stunden hergestellt. Herstellungskosten: 2,50 Euro. Gewicht: 2,5 Kilo.

45 Kilogramm Plastikmüll produziert jeder im Jahr und selbst im Tod kommt keiner der Plastikflut aus. Auch Särge und Blumenschmuck sind teils aus Plastik. „Das Ende vom Lied“ sei eine „natura morta“, in der sogar der Asphalt aus Kunststoff sei, erklärt de Brito. „Die Menschheit setzt auf Plastik als Lösung aller Probleme.“

„Plastik nicht nur vermeiden, sondern verbieten“, forderte Starnbergs Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl bei der Ausstellungseröffnung am Donnerstag. „Es gibt kaum mehr Fische, die kein Mikroplastik in sich haben.“ Kammerl findet es richtig „toll“, dass die VHS dieses Thema jetzt in verschiedenen Bereichen aufgreife.

Was ist in der Ausstellung zu sehen? Gastgeber Paulo de Brito zeigt eine Rauminstallation, die bewusst macht, dass uns Plastik von der Geburt bis zum Tod begleitet. Ein Plastikbaby sitzt auf einem Thron aus Kabelsträngen, zwei Gummipuppen als Adam und Eva stecken in einem Plastikkanal und eine Sonnenblume erstickt im Asphalt. Dazu der Hilferuf der Erde: „Lasst mich atmen!“ – eine Installation mit Erdkugel und Gummihandschuhen, die den Betrachter ermahnt, dass der Mensch ein gefährliches Spiel mit der Erde treibt.

Passend dazu ist die Venus von Maria Rosina Lamp, die einen Berg gelber Säcke vor einer Gips-Venus aufschichtet, eine mit Plastikmüll gefüllte Göttin der Liebe, die daran erinnert, dass die Venus als wärmster Planet in unserem Sonnensystem von giftiger Atmosphäre umhüllt ist. Gift für die Umwelt sind die 300 Plastiktüten, die weltweit in Einkaufszentren gesammelt wurden. Angelika Hubner hat sie zu einem 50 Quadratmeter großen „SOS“-Hilferuf zusammengenäht. 3,8 Kilogramm leicht ist die plakative Aufforderung, das eigene Konsumverhalten zu überdenken. Die Installation hängt über der magentafarbenen „Wiege von Starnberg“ vor dem Atelier. Die Kostümbildnerin präsentiert auch Mode, gehäkelt aus Magnetbändern von Videokassetten und genäht aus Regenschirmseide.

Dann gibt es noch die „Familie Plexi“ aus Plastikmüll, die Helmi Iwan als Spielzeug für die ganze Familie gefertigt hat, und diverse Kleinplastiken von Sabina Schrenker, deren fröhliche Figuren an Niki de Saint Phalle angelehnt sind. Erkenntnis der Ausstellung: Plastik ist bunt wie das Leben und ein inspirierender Werkstoff, der das Kind im Künstler weckt.

Die Ausstellung „Plastic? Phantastic. Installation. Objekte. Video“ ist bis 19. Juni zu sehen: freitags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr. An diesem Samstag, 28. Mai, um 16 Uhr ist eine Textilperformance mit Angelika Hubner zu sehen (nur bei trockenem Wetter), am Donnerstag, 2. Juni, in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro Starnberg die Diashow „Von den größten Rochen der Welt und den kleinsten Gefahren des Ozeans: Mikroplastik“. Beginn ist um 15 und um 16 Uhr.

Astrid Amelungse-Kurth