Sparhaushalt abgesegnet: „Die fetten Jahre sind vorbei“

Von: Laura Forster

Sparen heißt es ab 2023 für den Landkreis Starnberg. © Foto: Sabine Brose/Sorge / IMAGO

Laut Landrat Stefan Frey ist Sparen das Gebot der Stunde – das spiegelt auch der Haushalt für 2023 wieder, den der Kreistag in seiner Sitzung am Montag beschlossen hat.

Landkreis – Der Kreishaushalt ist in trockenen Tüchern. Nach fast 24 Stunden Beratungszeit in diversen Sitzungen verteilt über die vergangenen Wochen hat der Kreistag am Montagvormittag dem finalen Zahlenwerk zugestimmt, das Kämmerer Stefan Pilgram in der letzten Sitzung des Jahres den Mitgliedern vorgestellt hatte. Nur die Grünen, Christine Nimbach (fraktionslos) und Prof. Dr. Ingo Hahn (AfD) stimmten dagegen. In einer Sache waren sich alle einig: „Wir befinden uns in einer schwierigen Lage, die der Landkreis so noch nie hatte“, um es in den Worten von Landrat Stefan Frey wiederzugeben.

Die Überschriften, die die jeweiligen Fraktionen ihren Haushaltsreden gaben, hatten einen ähnlichen Tenor – von „Schlimmer geht es nimmer“ wie Albert Luppart die Ansprache der Freien Wähler eröffnete über „Die fetten Jahre sind vorbei“ (Harald Schwab/CSU) bis „Wir leben in Zeiten multipler Krisen“ (Tim Weidner/SPD). Etwas hoffnungsvoller waren die Aussagen von FDP („Der Haushalt ist schwierig, aber nicht hoffnungslos“, Wilhelm Boneberger) und Grünen („Blick in die Zukunft“, Martina Neubauer).

Kreishaushalt: Pflichtausgaben steigen - Steuereinnahmen gehen zurück

„Seit dem 24. Februar steht die Welt Kopf“, sagte Frey mit Blick auf den Ukraine-Krieg. „Das schlägt sich nun auch auf den Kreishaushalt nieder.“ Die Energiekosten sind fünfmal so teuer geworden, die Inflationsrate hat einen zweistelligen Wert erreicht, es sind zusätzliche Kosten für die Geflüchteten entstanden – hinzu kommen rund 13 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr für Pflichtaufgaben wie den Katastrophenschutz, die Bewirtschaftung von Grundstücken, den Gastschulbeitrag und Personalmehrausgaben. Auf der anderen Seite sind die Steuereinnahmen bei Gewerbe- und Grundsteuer deutlich zurückgegangen. In Gemeinden wie Pöcking und Weßling ist die Umlagekraft um mehrere Millionen Euro gesunken. „Finanziell ist keine Besserung in Sicht“, sagte Luppart. „Es wird die kommenden Jahre nicht einfacher, sondern schlimmer. Auf sieben fette Jahre folgen sieben magere.“

Der Schuldenstand des Landkreis wird bis 2026 voraussichtlich auf 150 Millionen Euro ansteigen, bis vor Kurzem war der Landkreis jahrelang schuldenfrei. „Diese Summe muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen“, so Luppart.

Landkreis legt die Hände beim Gymnasium Tutzing nicht in den Schoß

Während die Freien Wähler den Bau des Gymnasium Herrschings, für den im Jahr 2023 rund 38 Millionen Euro veranschlagt sind, weiterhin kritisch sehen, hält die FDP die Errichtung für nötig und wichtig. „Wir haben lange dafür gekämpft, wir sollten froh sein, dass der Bau nun endlich wahr wird“, sagte Boneberger.

Andere Schulprojekte wie der Neubau der Fachoberschule (FOS) Starnberg und die Generalsanierung des Tutzinger Gymnasiums müssen dagegen auf die Zeit nach 2026 verschoben werden (wir berichteten). „Das ist natürlich bitter“, sagte Weidner. Und Neubauer fügte an, dass nicht von einem fortschrittlichen Bayern mit Laptop und Lederhose gesprochen werden könne, wenn Schüler nicht die Möglichkeit hätten, sich mit WLAN-Zugang auf ein Referat vorzubereiten. „Der fehlt nämlich im Südbau des Gymnasiums Tutzing.“ Frey betonte, dass die Planung für die Generalsanierung weiterlaufe und auch eine Liste an Verbesserungen derzeit vom Landratsamt geprüft werde. „,Wir legen die Hände definitiv nicht in den Schoß.“

Frey lobte Kämmerei, Verwaltung und Kreisräte, denen es durch massive Einsparungen gelungen sei, dass die Kreisumlage im kommenden Jahr von 50,2 auf 53,55 Prozent steigt und nicht wie im ersten Entwurf vorgesehen auf 53,95 Prozent. CSU-Fraktionschef Schwab merkte an, dass der Haushalt „auf Kante genäht“ sei. „Es gibt keinen Spielraum mehr. Je nach Wirtschaftslage brauchen wir einen Nachtragshaushalt.“ Trotzdem blicke die CSU positiv in die Zukunft. lf

Der Haushalt ’23 in Zahlen

Verwaltungshaushaltsvolumen: 202 690 000 Euro (dieses Jahr 186 350 000 Euro); Vermögenshaushalt: 63 205 000 Euro (heuer 43 387 000 Euro); Kreisumlage: 130 666 859 Euro (dieses Jahr 124 364 029 Euro); Rücklagen Ende 2023: 7,71 Millionen Euro (aktuell: 9,21 Millionen Euro); Schuldenstand: 91,490 Millionen Euro (aktuell: 5 Millionen Euro)