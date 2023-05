Starnberger SPD geht optimistisch in die Wahlen

Von: Peter Schiebel

Der neue SPD-Vorstand und ein treuer Genosse: Vorsitzender Dr. Frank Hauser (vorne r.) ehrte Klaus Pietzker (vorne l.) für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Partei. Es gratulierten auch die Vorstandsmitglieder (v.l.) Susanne Röthig, Natascha Niederleitner, Philipp Trabert, Christian Budde, Harald Schleer, Herbert Sladek, Frederik Bernrath und Felix Liebl. © Dagmar rutt

Die Starnberger SPD-Mitglieder haben Dr. Frank Hauser als Vorsitzenden bestätigt. Für die Wahl im Herbst ist die SPD optimistisch: „Wir haben tolle Kandidatinnen“.

Starnberg – Mit einer Mischung auf erfahrenen und neuen Vorstandsmitgliedern geht die Starnberger SPD die Herausforderungen der Zukunft an. In der Jahreshauptversammlung in dieser Woche im Restaurant „La Bagnarota“ bestätigten die anwesenden Mitglieder den Vorsitzenden Dr. Frank Hauser im Amt. Er ist bereits seit zehn Jahren Chef der Starnberger Genossen, die relativ konstant gut 50 Mitglieder zählen.

Ihm zur Seite stehen künftig zwei stellvertretende Vorsitzende: das SPD-Urgestein Susanne Röthig sowie Felix Liebl. Beide wurden neu gewählt, nachdem die bisherige Stellvertreterin Theresa Falk aus privaten Gründen nicht mehr kandidiert hatte. „Zwei Stellvertreter sind durchaus üblich“, erklärte Hauser im Anschluss an die Versammlung dem Starnberger Merkur. „Ich finde es super, dass beide Interesse haben.“

Den Vorstand komplettieren Natascha Niederleitner als Kassiererin und Michael Hannemann als Schriftführer sowie die Beisitzer Christian Budde, Harald Schleer, Herbert Sladek und Philipp Trabert. Für die Jusos gehört Frederik Bernrath dem SPD-Vorstand an. Eine Urkunde gab es für Klaus Pietzker, der seit mittlerweile 50 Jahren Mitglied bei den Sozialdemokraten ist.

In seinem Rechenschaftsbericht ließ Hauser die von Corona geprägte Zeit seit der bislang letzten Wahl im Herbst 2020 Revue passieren. „Damals stellte sich Carmen Wegge noch als Bewerberin für die Bundestagskandidatur vor“, erzählte er. Dass die 33-Jährige mittlerweile tatsächlich dem Bundestag angehört, sei ein großer Erfolg auch für die Starnberger SPD. Und dass Wegge ihr Wahlkreisbüro in der Stadt eingerichtet habe, sei ebenfalls großartig. „Das ist eine Anlaufstelle für die Menschen im Stimmkreis und tut uns gut“, sagte Hauser.

Bayerischer Hof ein Hauptthema der Starnberger SPD

Inhaltlich liegen der SPD seinen Worten zufolge vor allem drei Themen am Herzen: der Erhalt und die künftige Entwicklung des Bayerischen Hofs, die Energiewende und der Wohnungsbau. Hauser bekräftigte den Wunsch der Partei nach eigenen Stadtwerken und einer eigenen Wohnungsgesellschaft für Starnberg und sprach sich erneut für die Einführung einer sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN) in der Kreisstadt aus.

Beim Blick in die nähere Zukunft kündigte der Vorsitzende eine öffentliche Veranstaltung zur Halbzeitbilanz im Stadtrat an, die für Juli geplant ist. Nach den Sommerferien, im September, ist eine „Blaulichtkonferenz“ mit der Kreisvorsitzenden und Landtagskandidatin Christiane Feichtmeier in der Schlossberghalle geplant, bei der es ums Thema Ehrenamt gehen soll. Feichtmeier und Bezirkstagskandidatin Selina Rieger stellten sich am Dienstag den Starnberger Genossen vor. Für die Landtags- und Bezirkstagswahlen in Bayern am 8. Oktober sieht Hauser die SPD im Landkreis gerüstet: „Wir sind alle froh, so tolle Kandidatinnen zu haben“, betonte der Vorsitzende.