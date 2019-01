SPD-Stadtrat Tim Weidner: „Frau John hat sich für eine zweite Amtszeit disqualifiziert“

Die SPD wünscht sich einen Neuanfang für Starnberg - und einen neuen Bürgermeister.

Starnberg – „Frau John hat sich für eine zweite Amtszeit disqualifiziert.“ SPD-Stadtrat Tim Weidner machte im Jahrespressegespräch der Starnberger Genossen am Dienstagabend aus seinem Herzen keine Mördergrube. Die Ankündigung der Bürgermeisterin, erneut für das Amt zu kandidieren, sei keine gute Nachricht für Starnberg.

Im Gegenteil: „Starnberg braucht einen Neuanfang“, sagte Weidner und listete eine ganze Reihe der bekannten Kritikpunkte auf. Zwar sei Eva John „im persönlichen Umgang durchaus nett“, sagte er. Durch ihr Verhalten dem Stadtrat, Ministerien, Behörden, Nachbargemeinden und Wirtschaftsvertretern gegenüber verprelle die Bürgermeisterin aber ihre Gesprächspartner. „Es ist vielleicht nicht jedem Bürger bewusst: Der Ruf der Stadt Starnberg hat auch außerhalb der Stadtgrenzen massiv Schaden genommen“, sagte Weidner. „Ich hoffe, dass ein Kandidat aufgestellt und gewählt wird, der nicht oder möglichst wenig durch die ewigen Querelen in der Stadt vorbelastet ist.“

Ob die SPD im Jahr 2020 einen eigenen Bewerber aufstellt oder – erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg – von Anfang an einen anderen Kandidaten unterstützt, ließen Weidner und Parteichef Dr. Frank Hauser offen. „Das hängt von den weiteren Gesprächen ab“, sagte Hauser – sowohl mit anderen Gruppierungen als auch mit potenziellen SPD-Kandidaten.

Mit der Kritik an John wollten es die führenden Köpfe der Starnberger Sozialdemokratie am Dienstag aber nicht bewenden lassen. So sprach sich die Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Christiane Falk, dafür aus, das Gewerbegebiet Schorn kleiner ausfallen zu lassen als bisher geplant. „Wir stehen auf dem Standpunkt, dass nur eine maßvolle Entwicklung Schorns im Süden denkbar ist“, sagte sie. Die nördlich des bestehenden Gewerbegebiets gelegene Fläche will die SPD demnach nicht mehr antasten. „Die bisherige Planung ist zu überdimensioniert“, sagte auch Fraktionskollege Weidner. Zuletzt war die Rede von 37 Hektar Fläche, wovon etwa 20 Hektar bebaut werden sollen.

„In der angestrebten Größenordnung ergeben sich flankierend erhebliche Probleme“, sagte Falk. So brauche jeder Arbeitnehmer entweder eine Wohnung – oder er werde zum Pendler. Beides sei in Starnberg aber nicht zu stemmen, zumal die verkehrliche Erschließung über Percha und Wangen nicht geklärt sei. Zudem ziehe das Argument der Schaffung von Arbeitsplätzen in einem Landkreis mit Vollbeschäftigung nicht. „Verdichtung statt Versiegelung“, gab Falk als Devise aus, also eine kleinere Variante in Schorn und dafür eine Neubelebung des bestehenden Gewerbegebietes rund um Gautinger und Petersbrunner Straße.

Gründung von städtischer Wohnungsbaugesellschaft gefordert

Unabhängig von der Entwicklung in Schorn spricht sich die Starnberger SPD für die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft aus. Ein entsprechender Antrag liege bereits im Rathaus, sagte Parteichef Hauser. Die Gesellschaft solle sich um die Verwaltung der städtischen Liegenschaften genauso kümmern wie um die Entwicklung neuer Projekte. „Sie soll aber sehr schlank sein“, sagte Hauser. Planungs- und Bauaufträge sollten extern vergeben werden.

„Wir möchten damit etwas erreichen für die Leute, die sich das Wohnen in Starnberg nicht mehr leisten können“, sagte Hauser. Eine Konkurrenz etwa zur Wohnungsgenossenschaft Starnberger See oder zum Verband Wohnen solle die neue Gesellschaft nicht werden.