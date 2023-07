Starnberger Feuerwache 24 Stunden besetzt

Von: Michael Stürzer

Während der Vollsperrung der Münchner Straße wird die Starnberger Wache rund um die Uhr besetzt - die Ehrenamtlichen kämen wohl nicht schnell genug durch den Stau zur Wache. © Feuerwehr Starnberg

Die Vollsperrung der Münchner Straße Ende August und Anfang September stellt auch Rettungskräfte vor neue Herausforderungen. Die Starnberger Feuerwehr hat darauf reagiert und wird ihre Wache durchgehend besetzen.

Starnberg – Mit Bereitschaftsdiensten kennen sich die Starnberger Feuerwehrleute aus, es gibt sie schon lange an Wochenenden. Während der Vollsperrung der Münchner Straße (B 2) vom 24. August bis 6. September jedoch wird das Verkehrschaos wohl ungeahnte Ausmaße annehmen – und in dem würden Ehrenamtliche auf dem Weg zur Wache stecken bleiben und somit lange dorthin brauchen. Deswegen hat Kommandant Markus Grasl eine dauerhafte Bereitschaft für diese Zeit angeordnet: Rund um die Uhr sind Aktive in der Wache, um binnen 90 Sekunden ausrücken zu können.

„Wir wissen nicht, wie sich die Sperrung auswirkt“, sagt der Kommandant. Vermutlich wird sie Starnberg in zwei Hälften teilen, westlich und östlich der Bahn. Deswegen wird die Wache durchgehend im 24-Stunden-Betrieb mit neun Aktiven besetzt, drei weitere haben ihre Einsatzfahrzeuge zu Hause. Das Problem ist nicht, dass die Feuerwehr nicht durchkommt – mit Sondersignal geht das. Das Problem ist der Weg der Aktiven von zu Hause oder der Arbeitsstätte zum Gerätehaus, denn bei dieser Fahrt haben sie keine Sonderrechte. Deswegen erging für die Hauptamtlichen eine Urlaubssperre, der Bauhof stellt Leute ab, Aktive müssen laut Gesetz von Arbeitgebern freigestellt werden. Das klappt nicht bei allen reibungslos, Grasl hofft, dass die meisten Chefs kooperativ sind. Noch dazu, weil sie die Lohnkosten erstattet bekommen. Hintergrund ist die Hilfsfrist, die für Feuerwehren einzuhalten ist – es kommt auf jede Sekunde an. Die Besatzung der Wache reicht für die wichtigsten Fahrzeuge aus.

Fahrzeug wird vorsichtshalber verlegt

Die zweite Maßnahme ist, dass Grasl ein HLF, die Arbeitspferde der Wehr, in Leutstetten stationiert, um östlich der Bahn ein weiteres Fahrzeug verfügbar zu haben. Das HLF hatten die Leutstettener schon, als sie auf ihr neues Fahrzeug warteten, das inzwischen im Dienst ist. Leutstetten wird dann mitalarmiert und kann helfen, „sollten wir im Verkehr steckenbleiben“. Kempfenhausen und Percha seien zumindest tagsüber aus personellen Gründen nicht vollständig einsatzbereit, die Berger würden möglicherweise wie sie auch im Verkehr stecken. „Wir können das nicht kompensieren, sondern nur abmildern“, erklärt Grasl.

Dafür sei man auf die Mithilfe der Familien der Aktiven und der Arbeitgeber sowie der anderen Wehren angewiesen. „Wir müssen alle zusammenhelfen in Starnberg“, betont der Kommandant und bittet um Unterstützung. Starnberg befinde sich zwar mit der Schaffung von Stellen, wie vom Stadtrat beschlossen, auf dem richtigen Weg, sei für diese Sperrung aber noch nicht weit genug.

Grasl baut darauf, dass es wirklich nur zwei Wochen Vollsperrung der Münchner Straße sind und nicht mehr. Die 24-Stunden-Bereitschaft müsste sonst verlängert werden. Die Sperrung des Mühltals, die nun am kommenden Montag, 10. Juli, beginnen soll, ist auch nicht hilfreich: Bei einem größeren Einsatz ist Starnberg auf die Hilfe der Gautinger Wehr mit deren Teleskopmast angewiesen, weil die Drehleiter der Feuerwehr Berg etwas zu kurz für viele Starnberger Gebäude ist.

BRK rechnet mit Wartezeiten beim Krankenfahrdienst

Für den Rettungsdienst dürfte die Vollsperrung weniger Auswirkungen haben: „Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, und wir als Betreiber erwarten bei der Einhaltung der Hilfsfrist keine Beeinträchtigungen. Es kann sicherlich Einzelfälle geben, bei denen es aufgrund der Verkehrslage etwas länger dauert, ab dieser Situation ist bereits heute für Starnberg ganz normal. Im Vergleich zur Feuerwehr haben wir den Vorteil, dass die Fahrzeuge des Rettungsdienstes permanent besetzt sind“, erklärte BRK-Sprecherin Karin Windorfer auf Anfrage. Beim Krankentransport (Verlegungen ohne Sondersignal) hingegen werden sich die Fahrzeiten verlängern und damit weniger Kapazitäten zur Verfügung stehen. Folge: längere Wartezeiten. Das beeinträchtigt auch die Refinanzierung, denn die Zeit im Stau bezahlt keiner. Das gilt auch für Dienste wie Essen auf Rädern oder Pflege.

Im Bedarfsfall greift das BRK auf Ehrenamtliche zurück, die nachalarmiert werden – und dann im Stau stehen könnten. Einige haben sich Auswege gesucht: Zwei Rettungsdienstmitarbeiter vom Ostufer stellen ihr Auto in Percha ab und radeln zur Rettungswache.