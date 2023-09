B 2-Sperre soll Donnerstag in der Früh enden

Die Bahnen fahren schon über die neuen Brücke, untendrunter wird noch gebaut. Im Auftrag des Staatlichen Bauamts richten Arbeiter derzeit die Verkehrsführung ein, die von Donnerstag an in dem Bereich wieder gelten soll. © Dagmar Rutt

Ab Donnerstagmorgen soll die Münchner Straße, die B 2, in Starnberg wieder befahrbar sein. So ganz frei ist sie aber dann doch nicht.

Starnberg – Fast pünktlich hat die Bahn am Montagmorgen den regulären Betrieb auf der Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Nord und See über die neue Bahnüberführung an der Münchner Straße (B 2) wieder aufgenommen. Statt wie geplant gegen 4 Uhr fuhr die erste planmäßige S-Bahn allerdings erst gegen 6 Uhr über den Neubau, der Schienenersatzverkehr wurde kurz danach beendet. Derzeit laufen noch Restarbeiten an der Fahrbahn, die Bundesstraße soll am kommenden Donnerstag, 7. September, gegen 6 Uhr in der Früh wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das sagte Lukas Schulte, Abteilungsleiter Tunnel beim Staatlichen Bauamt Weilheim, auf Anfrage des Starnberger Merkur. Voraussetzung dafür sei jedoch ein reibungsloser weiterer Bauablauf.

Allerdings werde zunächst wieder die temporäre Verkehrsführung wie vor der Vollsperrung eingerichtet – also zwei Fahrspuren stadtauswärts, aber nur eine Fahrspur stadteinwärts. Grund dafür seien Restarbeiten der Deutschen Bahn. „Im Gegensatz zur Verkehrsführung vor der Vollsperrung werden die Fußgänger auf der Gehwegseite beim Fast-Food-Restaurant geleitet, die andere Straßenseite (vor dem Gaßner-Hochhaus, Anm. d. Red.) wird für Fußgänger gesperrt sein“, erklärte Schulte. Anstelle von Leitschwellen würden auf der Fahrbahn provisorisch Leitbaken aufgestellt.

Ampelphasen werden erneut angepasst

Laut dem aktuellen Zeitplan soll mit dem Rückbau der Sperrmaßnahmen rund um die Bahnbrücke am Mittwoch gegen 22 Uhr begonnen werden. „Das heißt, Gelbmarkierungen und Schilder werden entfernt, die provisorischen Ampeln ausgeschaltet und die bisherigen Ampelschaltungen wieder im Regelbetrieb wie vorher installiert“, erläuterte Schulte. „Im Laufe der darauf folgenden Tage werden dann die abgeschalteten provisorischen Ampeln abtransportiert.“

Vorerst würden keine der provisorischen Maßnahmen in den regulären Betrieb übernommen, sagte Schulte. Es solle jedoch „geringfügige Anpassungen“ an der Ampelschaltung an der Kreuzung B 2/Petersbrunner Straße geben. Dabei gehe es um die Rechtsabbieger aus Richtung Autobahn. Allerdings müsse zunächst ein neues Ampelprogramm geschrieben werden. (ike/ps)