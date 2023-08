Spezialbagger auf dem See im Einsatz

So sah es im September 2017 vor Tutzing aus, als die bislang letzte Aktion zur Sedimentumlagerung im Starnberger See begann. Der Aushub aus Häfen, Anlegestellen und Zufahrten wird an andere Stellen des Sees gebracht und dort in Tiefen von mindestens 60 Metern verklappt.

Von Peter Schiebel schließen

Erstmals nach sechs Jahren werden heuer wieder Häfen und Anlegestellen im Starnberger See ausgebaggert. An der konzertierten Aktion nehmen diesmal 26 Werften, Yacht- und Segelclubs sowie Privatpersonen teil.

Landkreis – Mehr als 7500 Kubikmeter Schlamm: Diese Menge kam zusammen, als im September 2017 zum bislang letzten Mal ein Spezialbagger auf dem Starnberger See unterwegs war, um Häfen, Anlegestellen und Zufahrten auszubaggern. Nun, sechs Jahre später, wird die Aktion wiederholt. Wie das Landratsamt in einer aktuellen Presseinformation mitteilt, beginnen die Arbeiten am Freitag, 1. September. Sie müssen aus fischereirechtlichen und naturschutzfachlichen Gründen bis 31. Oktober abgeschlossen sein. Dann beginnen bekanntlich die Ruhezeiten auf dem Gewässer zum Schutz der Wasservögel.

An der „Sedimentumlagerung“, wie die Aktion offiziell heißt, beteiligen sich nach Angaben von Landratsamtssprecher Stefan Diebl diesmal 26 Werften, Yacht- und Segelclubs sowie Privatleute rund um den Starnberger See. Das sind mehr als doppelt so viele als noch vor sechs Jahren. Sie haben sich zu der gemeinsamen Aktion zusammengeschlossen und befinden sich in Starnberg, Pöcking, Feldafing, Tutzing, Bernried, Seeshaupt und Berg. Nicht dabei ist wie schon bei vorherigen Aktionen die Bayerische Seenschifffahrt.

Ausführende Firma ist die H. Mailhammer GmbH aus Obertaufkirchen im Landkreis Mühldorf am Inn. Sie hat sich bereits in ihrem Gründungsjahr 1971 den ersten Saugbagger angeschafft, mit dem sich Sand und Kies auch unter Wasser vom Boden aufsaugen lassen. Die Firma verfügt nach eigenen Angaben mittlerweile über mehrere Saugbagger, Arbeitsschiffe und weiteres Spezialgerät. Mailhammer hat für alle Beteiligten gesammelt den Antrag für die Arbeiten gestellt.

Bei der Sedimentumlagerung „wird das aus den Häfen und Anlegestellen ausgebaggerte Material an anderer, mindestens 60 Meter tiefer Stelle im Starnberger See wieder eingebracht“, erklärt Stefan Diebl. Diese Stellen befinden sich für den nördlichen Teil des Sees auf Höhe Berg, für den südlichen Teil im Bereich Bernried. Sie seien durch das Wasserwirtschaftsamt Weilheim und die Fischereigenossenschaft Würmsee festgelegt worden, sagt der Sprecher. „Damit sichergestellt ist, dass kein belastetes Sediment wieder in den See eingebracht wird, wurden die Bereiche im Vorfeld beprobt und untersucht“, erklärt Diebl weiter.

Die Aktion sei notwendig, um die Zufahrten, Häfen und Anlegestellen von zunehmenden Ablagerungen zu befreien und sie damit auf Dauer nutzbar zu halten. Die Notwendigkeit steht auch für Anton Dreher, den Inhaber der Bootswerft Rambeck in Percha, außer Frage. Allein schon durch Stürme werde viel Sediment aufgewirbelt und in die Häfen gedrückt, erklärt Dreher, der vor sechs Jahren die Aktion noch koordiniert hatte. Hinzu komme das Klima. Zwar sei der Seepegel heuer nicht so gesunken wie im vergangenen Jahr. „An Tagen wie jetzt sinkt der Pegel um etwa einen Zentimeter pro Tag“, erklärt Dreher die Auswirkungen von Hitze und Trockenheit auf den See. Allerdings soll es im Lauf dieser Woche wieder regnen.

Das Verfahren der Sedimentumlagerung wurde vor 24 Jahren zum ersten Mal im Starnberger See getestet und findet heuer zum insgesamt fünften Mal statt – „in enger Abstimmung“ mit den Fachbehörden, wie Stefan Diebl betont. „Untersuchungen haben ergeben, dass es sich dabei um ein geeignetes und umweltgerechtes Verfahren handelt.“