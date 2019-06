Spiegel abgeschlagen: Waghalsige Überholmanöver in Starnberg

Wegen Straßenverkehrsgefährdung und Sachbeschädigung wird sich ein bislang noch unbekannter Motorradfahrer verantworten müssen, den die Starnberger Polizei mit Hilfe von Zeugen zu identifizieren hofft.

Starnberg – Der Unbekannte hat am Sonntagabend gegen 18.25 Uhr auf der Münchner Straße in Starnberg in Richtung Autobahn mehrere Fahrzeuge überholt, teilweise recht waghalsig.

Nachdem er an dem Pkw eines 46-jährigen Starnbergers anscheinend nicht so zügig vorbeikam, wie er es sich vorgestellt hatte, versuchte er mehrmals, diesen links und rechts zu überholen. Als der Autofahrer an der Anschlussstelle Percha die Bundesstraße verlassen wollte und dazu nach rechts fuhr, schaffte es der Motorradfahrer endlich, den Wagen zu überholen. Dabei ließ er seinen Frust am Pkw des Starnbergers aus und schlug auf den linken Außenspiegel. Dadurch löste sich das Spiegelgehäuse und fiel herunter. Hinweise auf den Verursacher sind nur dahingehend vorhanden, dass es sich um ein Motorrad mit einem Münchener Kennzeichen gehandelt hat. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wendet sich an die Polizei unter 0 81 51/ 36 40.