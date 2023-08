Stadt beerdigt Eiszauber auch für 2024

Von: Peter Schiebel

Der Eiszauber ist Geschichte, der Ferienausschuss des Starnberger Stadtrats hat die Eisbahn für 2024 beerdigt. Das Defizit hätte erstmals 75 000 Euro übersteigen können.

Starnberg – Im kommenden Winter ist es vier Jahre her, dass es in Starnberg zum bislang letzten Mal einen Eiszauber gegeben hat. Im Januar/Februar 2020 stand die Kunsteisbahn auf dem Kirchplatz, es folgten erst die Corona-Pandemie und dann der dringende Appell, als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine Energie einzusparen. Seit Montagabend steht fest: Zumindest im nächsten Jahren wird es auch keinen Eiszauber geben. Der Ferienausschuss, sozusagen der kleine Stadtrat, hat sich mit 8:5 Stimmen gegen eine Neuauflage ausgesprochen. Bürgermeister Patrick Janik hatte diese beantragt.

Während Michael Landwehr von der WPS von „einem ganz wichtigen Angebot“ vor allem für Kinder sprach, störte sich die Mehrheit des Ausschusses vor allem an den Kosten. Das jährliche Defizit betrage 50 000 bis 60 000 Euro, hieß es in der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung – obwohl stets versucht worden sei, sämtliche Einsparpotenziale zu nutzen. Für 2024 rechnete die Verwaltung gar mit einem Defizit von mehr als 75 000 Euro, unter anderem deswegen, weil ein neues Unterbodensystem genutzt werden müsse. Das sei zwar qualitativ deutlich besser, aber auch um einiges teurer.

Darüber hinaus rechnet die Stadtverwaltung von 2024 an „mit deutlich ansteigenden Strompreisen“, da die bisherigen Verträge Ende 2023 ausliefen. Einsparpotenzial von 4000 bis 6000 Euro sah die Stadtverwaltung lediglich bei einer drastischen Reduzierung des Rahmenprogramms und einem geringeren Werbeaufwand. Das jedoch könne wiederum zu einem Rückgang der Besucherzahlen führen. Im Jahr 2020 hatte die Stadt während der 24 Eiszauber-Tage rund 6000 Schlittschuhläufer gezählt.

Um nicht gänzlich auf Kufenspaß verzichten zu müssen, hoffen einige Stadträte auf eine Kooperation mit privaten Anbietern. Am Undosa beispielsweise gebe es immer wieder mal eine Kunsteisbahn, sagte Franz Heidinger (BLS). „Das ist die schönste Eisanlage am Starnberger See mit einem wunderschönen Ausblick.“ Ludwig Jägerhuber (CSU) bat die Stadtverwaltung, diesbezüglich mit Vertretern des Undosa Kontakt aufzunehmen.