Stadt reduziert freies WLAN

Von: Peter Schiebel

Bayern-WLAN gibt es künftig noch an neun Stellen im Stadtgebiet. © dpa

Drei von zwölf Hotspot-Standorten in der Kreisstadt werden aufgegeben.

Starnberg – Der Haupt- und Finanzausschuss des Starnberger Stadtrats hat beschlossen, drei Standorte für öffentliches WLAN im Stadtgebiet zu kündigen. Dabei geht es um die Wittelsbacherstraße 1 (Schuh-Linse), den Münchener Ruder- und Segelverein „Bayern“ (MRSV) an der Seepromenade 2 und die Maximilianstraße 6 (Buchhandlung Rupprecht). Die Entscheidung, die Standorte zum 1. Oktober zu kündigen, fiel in dieser Woche einstimmig und ohne Diskussion.

Im Jahr 2017 war der erste öffentliche Hotspot des vom Freistaat geförderten Bayern-WLAN in Starnberg eröffnet worden. Bis ins Jahr 2021 folgte ein Ausbau auf aktuell zwölf Standorte. Die Gesamtkosten für deren Betrieb bezifferte die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage mit 17 600 Euro pro Jahr. Für das vergangene Jahr legte sie zudem eine Nutzungsauswertung vor. Demnach hatte der Standort Strandcafé (Seepromenade 4) mit mehr als 54 000 Nutzungen den höchsten Wert, was vor allem auf die Nähe zum Bahnhof und die daraus resultierenden Zugriffe von Pendlern und Reisenden zurückzuführen ist. Was die Menge an Down- und Uploads betrifft, war der Standort am Seebad (Strandbadstraße 17) der beliebteste. Dort wurden im vergangenen Jahr 1800 Gigabyte Downloads und 400 Gigabyte Uploads registriert. Kaum genutzt wurden dagegen die Standorte beim MRSV und am Museum Starnberger See (Possenhofener Straße 5) mit jeweils rund 2000 bis 5000 Nutzungen.

Die Entscheidung, sich von den drei Standorten zu trennen, begründete die Verwaltung mit rund 3500 Euro Kostenersparnis im Jahr – und individuellen Gegebenheiten. Beim MRSV waren die Zugriffszahlen niedrig, das Schuh-Linse-Gebäude soll bekanntlich abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werde. Und bei der Maximilianstraße 6 handele es sich um keine städtische Einrichtung, die sich zudem nicht in unmittelbarer Nähe zu einem öffentlichen Platz befinde, so die Verwaltung. Der einmalige Rückbau kostet pro Standort etwa 500 bis 1500 Euro.

Erhalten bleiben die Standorte am Strandcafé, am Seebad und am Museum sowie am Kirchplatz (Wittelsbacherstraße 9), bei der VR-Bank (Tutzinger-Hof-Platz 8), beim Undosa (Seepromenade 1), bei der Seebar (Seepromenade 1a), bei der Stadtbücherei (Hauptstraße 10) und beim Jugendtreff Nepomuk (Nepomukweg 19). ps