Stadt Starnberg erinnert an ihre jüdischen NS-Opfer: Wichtige Rolle für Gymnasiasten

Von: Peter Schiebel

Interessierte Schüler zu Gast im Ausschuss: Teile der Klasse 9c mit ihrem Geschichtslehrer Fabian Fischer (2.v.r.), dem Leiter des Stadtarchivs, Christian Fries (r.), 3. Bürgermeister Christiane Falk und SPD-Stadtrat Tim Weidner. © Jaksch

Die Stadt Starnberg wird am Kirchplatz eine Gedenktafel zur Erinnerung an die jüdischen NS-Opfer in Starnberg anbringen. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats am Montagabend beschlossen. Eine maßgebliche Rolle spielt dabei die Klasse 9c des Gymnasiums Starnberg.

Starnberg – „Die Toten zu vergessen, würde bedeuten, sie ein zweites Mal umzubringen.“ Diese berühmte Aussage des Holocaust-Überlebenden und Friedensnobelpreisträgers Elie Wiesel (1928-2016) soll die Gedenktafel schmücken, mit der die Stadt Starnberg an die jüdischen NS-Opfer in Starnberg erinnern will. Daneben sollen die Namen der Opfer stehen – zwölf Bürger sind bisher bekannt, die von den Nazis in Starnberg verfolgt, ausgegrenzt oder getötet wurden. Die Tafel und eine Info-Stele sollen auf dem Kirchplatz errichtet werden. Darüber hinaus sollen an den Straßenschildern der ehemaligen Adressen der Opfer Zusatzschilder angebracht werden, die QR-Codes enthalten, die wiederum zu den Biografien der Opfer führen.

All das hat der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats am Montagabend beschlossen – gegen drei Stimmen der CSU. Dabei ging es der Fraktion nicht um den Vorgang an sich, im Gegenteil. Ludwig Jägerhuber lobte ausdrücklich die vorliegenden Ergebnisse. Die CSU favorisierte jedoch einen anderen Standort, nämlich einen Platz vor dem alten Rathaus, der heutigen Stadtbücherei. Dort saß zwischen 1933 und 1945 die NS-Regierung in Starnberg. Jägerhuber fand diesen Ort besser geeignet als den Kirchplatz mit seinen vielen Funktionen.

SPD-Stadtrat wünscht „würdigen Ort und nicht irgendwo im Abseits“

Die Mehrheit des Ausschusses sah das anders. Er wünsche sich „einen würdigen Ort und nicht irgendwo im Abseits“, sagte Tim Weidner, dessen SPD-Fraktion mit ihrem Antrag im vergangenen Jahr den Stein ins Rollen gebracht hatte. Annette Kienzle und Kerstin Täubner-Benicke (beide Grüne) erinnerten daran, dass der Kirchplatz einst der Aufmarschplatz der Nazis in Starnberg gewesen und er allein schon von daher der geeignetste Ort sei. Täubner-Benicke verwies zudem auf das alljährliche Gedenken zur Pogromnacht am 9. November, das ebenfalls am Kirchplatz stattfindet. Auch Marc Fiedler (FDP), Winfried Wobbe (UWG), Eva Pfister (BMS) und Dr. Johannes Glogger (WPS) sprachen sich für den „zentralen Platz“ als Standort der Gedenktafel aus.

Den Ausschlag gaben letzten Endes Schüler der Klasse 9c des Gymnasiums Starnberg, die an der Sitzung teilnahmen. „Unsere Intention ist ein zentraler Platz“, sagte Klassensprecher Robert Hauser. Und selbst an einem multifunktionalen Platz wie dem Kirchplatz lasse sich „ein Ort der Ruhe“ gestalten. Was die Jugendlichen damit zu tun hatten? Nachdem ihr Geschichtslehrer Fabian Fischer Ende vergangenen Jahres im Starnberger Merkur die Berichterstattung zu dem Thema gelesen hatte, baute er es in den Unterrichtsstoff ein.

Schüler beschäftigten sich mit Biografien der NS-Opfer

Die Schüler beschäftigten sich daraufhin mit den Biografien der Opfer, allen voran mit dem Schicksal der Opernsängerin Käthe Singer. „Wir haben sehr viel über den Holocaust gelernt“, erzählte Caroline Schuster nach der Sitzung im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Und über die Opfer aus unserer Region“, ergänzte Pauline Blanchard. Die Schüler diskutierten darüber, wie sich die Erinnerung wachhalten lässt. Und sie verfassten einen Brief an das Stadtarchiv. „Darin haben wir unsere Argumente aufgelistet und die Bitte und den Wunsch geäußert, uns zu besuchen“, erklärte Luisa Fendt.

Vor drei Wochen besuchten Dritte Bürgermeister Christiane Falk und der Leiter des Stadtarchivs, Christian Fries, die 9c. Der nun gefasste Beschluss beruht zu einem guten Teil auf diesem Gespräch. Die QR-Codes zum Beispiel findet Linus Prehofer eine sehr gute Gelegenheit, um auch jüngere Menschen für das Thema zu interessieren. So ganz nebenbei haben die Schüler mit ihrer Aktion auch noch gelernt, wie Demokratie funktioniert. „Ich denke, wir können sehr stolz auf uns sein“, sagte Marlene Güllich.

Wann, wo genau und in welcher Ausführung Tafel und Stele errichtet werden, steht noch nicht fest. 16 000 Euro hat der Finanzausschuss freigegeben, dazu 600 Euro für die Beschilderung mit QR-Codes.

Jüdische NS-Opfer: Stadtarchivar hat zwölf Menschen identifiziert

Zehn jüdische Opfer der NS-Zeit in Starnberg waren bisher schon namentlich bekannt. Zwei weitere hat Stadtarchivar Christian Fries bei seinen Recherchen im Archiv der Gedenkstätte des KZ Dachau gefunden. Dabei handelt es sich um Nandor Lebowics und Manik Nutgewitsch.



Nutgewitsch war ein polnischer Arbeiter, der am 17. Mai 1945, also neun Tage nach dem offiziellen Kriegsende, im Kreiskrankenhaus in Starnberg im Alter von 41 Jahren starb. Als Todesursache wurde auf der Sterbeurkunde Herzmuskelentzündung vermerkt, als Wohnort „Dachau, Konzentrationslager“ angegeben. Vermutlich wurde Nutgewitsch von der SS in sogenannten Todesmärschen nach Süden getrieben. Das dürfte auch auf den ungarischen Staatsbürger Lebowics zutreffen, der am 18. Mai 1945 im Kreiskrankenhaus starb. Die offizielle Todesursache bei ihm lautete Fleckfieber. Lebowcis wurde nur 20 Jahre alt.



Bereits vergangenes Jahr hatte Fries die jüdischen Opfer Olga und Kurt Beiner, Thekla Dünkelsbühler, Maria Friess, Erna Goldstein, Louis Heimann, Stephanie Held, Käthe Singer, Elvira Stein und Hans Steiner identifiziert. Dafür hatte er unter anderem in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel recherchiert. Eine nennenswerte Biografie lag nur von Käthe Singer vor – dem Menschen, mit dem sich auch die Klasse 9c des Gymnasiums Starnberg beschäftigte. Singer wurde am 18. Oktober 1885 in Wien geboren. Bereits 1910 trat ihre Mutter zusammen mit ihr aus der jüdischen Glaubensgemeinschaft aus. Das änderte nichts an der Tatsache, dass sie im NS-Staat als „Volljüdin“ galt und spätestens ab 1935 Repressionen ausgesetzt war. Käthe Singer hatte ab 1922 in Starnberg gelebt, zumeist an der Leutstettener Straße, und war Opernsängerin. 1939 zog sie nach München, von wo aus sie 1941 nach Kaunas in Litauen deportiert wurde. Dort wurde sie am 25. November 1941 erschossen.