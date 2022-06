Starnberg stellt Planungen für ortsferne Umfahrung ein

Von: Peter Schiebel

Teilen

Drumherum um Starnberg? Die Umfahrungsüberlegungen sind vom Stadtrat zu den Akten gelegt worden. © Peter Schiebel

Die ortsferne Umfahrung von Starnberg verschwindet von der politischen Agenda. Der Stadtrat hat am Montag mit Mehrheit beschlossen, die Planungen bis auf Weiteres nicht fortzuführen.

Starnberg – Diese Entscheidung war ein Paukenschlag. Oder, um es mit den Worten von Bürgermeister Patrick Janik zu sagen: „Das war ein epochalerer Beschluss als erwartet.“ Mit 17:12 Stimmen hat der Stadtrat am Montagabend entschieden, die Planungen für die ortsferne Umfahrung von Starnberg bis auf Weiteres nicht fortzuführen. Dabei hatte Janik, der bekanntlich kein Freund der Umfahrung ist, zuvor noch für einen Kompromiss geworben, dem sich die Umfahrungsgruppierungen von BMS, WPS und BLS anschlossen.

Janik wollte in der Summe 100 000 Euro für weitere Untersuchungen zur Verfügung stellen. Das sei zwar nicht vernünftig, er halte es aber „für moralisch geboten“, sagte er und erinnerte an den Doppelbeschluss des Stadtrats vom Februar 2017: Tunnel bauen, Umfahrung planen.

Zu Beginn der Debatte hatte Monika Hess vom Büro H2 Ökologische Gutachten die Ergebnisse der sogenannten faunistischen Kartierungen vorgelegt. Das Jahr 2021 über hatte die Diplom-Biologin mit ihrem Team die Tierwelt entlang der ins Auge gefassten 8,3 Kilometer langen Trasse untersucht. Diese hätte nach mehr als zwei Jahre alten Ingenieurplänen von der Hanfelder Straße im Westen durchs Mühltal inklusive einer Unterführung und einer etwa 325 Meter langen Brücke bis zur A 95 im Osten führen sollen.

Geschützte Tierarten kaum betroffen

Einen Korridor von maximal 500 Meter beidseits dieser Trasse habe sie untersucht, sagte Hess. Die Ergebnisse ließen unter dem Strich aufhorchen. Einige Beispiele: Fledermäuse? Elf bis 13 Arten seien gezählt worden, das Gebiet habe für die Tiere auch „eine hohe Bedeutung“, sagte Hess. Aber: „Quartiere sind von der Planung bislang kaum betroffen.“ Die europarechtlich geschützte Haselmaus? Komme hauptsächlich im Westen im Bereich des Forstenrieder Parks vor und lasse sich „gut ausgleichen“. Vögel? 38 gefährdete Arten seien erfasst worden. „Diese brüten in dem Gebiet aber nicht oder weitab der Trasse.“ Die Zauneidechse und die Schlingnatter? Kämen nur in geringer Zahl und in Randgebieten vor. Der Biber? Sei nicht in größerem Umfang vorhanden.

Das war eine der möglichen Trassen für eine ortsferne Umfahrung Starnbergs - war, denn der Stadtrat hat sie zu den Akten gelegt. © ike

„Die Ergebnisse sind nicht so furchtbar wie erwartet“, sagte Janik nach dem Vortrag. Da die Expertin kein Ausschlusskriterium genannt hatte, schlug er die Erarbeitung eine Wirkungs- und Konfliktanalyse vor. Dabei werden die Ergebnisse der Kartierung mit einer möglichst weit fortgeschrittenen Planung überlagert. Was dort herauskommen könnte, wollte Biologin Hess nicht vorwegnehmen. „Das ist eine Frage der technischen Lösung“, sagte sie. Zwei Betonpfeiler für die Brücke konnte sie sich allerdings nur schwer vorstellen. Dass weite Teile des Gebiets als FFH-Gebiet unter besonderem Schutz stehe, sei „kein No-Go“.

60 000 Euro wollte Janik dafür bereitstellen (zuzüglich zu den 190 000 Euro, die die Kartierung gekostet hat). Darüber hinaus plädierte er für eine hydrogeologische Untersuchung, die weitere 40 000 Euro kosten würde. Zwar hatte die Stadt bereits im Februar 2020 den Auftrag dafür an ein Münchner Büro vergeben, seitdem aber nie mehr von ihm etwas gehört.

Kosten bis zu 60 Millionen Euro

Die Verwaltung schlug hingegen vor, die Planungen bis auf Weiteres einzustellen – ein Vorschlag der Vernunft, wie Janik sagte. Stadtbaumeister Stephan Weinl erklärte, dass das Staatliche Bauamt Weilheim bereits mehrfach betont habe, dass der Freistaat die Kosten für die Straße nicht übernehmen werde. Bereits jetzt ist laut Vorlage von 60 Millionen Euro die Rede. Zudem sei die Entlastungswirkung für Starnberg „sehr gering“. Noch in der Zeit der damaligen Bürgermeisterin Eva John hätten Verkehrsplaner eine Zahl von 5700 Fahrzeugen pro Tag hochgerechnet.

Die Argumente ließ Dr. Johannes Glogger (WPS) nicht gelten. „Ist der Tunnel vernünftig?“, fragte er rhetorisch. Bei dem Projekt werde die Kosten-Nutzen-Bilanz immer schlechter. „Das schaut sehr überschaubar und lösbar aus“, sagte Franz Heidinger (BLS) mit Blick auf die Kartierung.

Andere Stadträte sahen das anders. Die Aussicht auf die ortsferne Umfahrung liege bei „weniger als ein Prozent“, sagte Winfried Wobbe (UWG). Er könne den Einsatz weiterer städtischer Mittel nicht mehr verantworten, betonte Tim Weidner (SPD). Dr. Thorsten Schüler (UWG) sah mit der Kartierung den Doppelbeschluss von 2017 erfüllt, zumal er das Gefühl habe, dass es in der Bevölkerung keinen Rückhalt für die Umfahrung gebe. Am Ende stimmten nur BMS, WPS und BLS und vereinzelte Stadträte der CSU für Janiks Vorschlag.

Beschlüsse im Wortlaut

Nach Ende der Debatte fasste der Stadtrat diese Beschlüsse zur ortsfernen Umfahrung:



Antrag Dr. Johannes Glogger (WPS): „Die Angelegenheit wird bis zur ersten Sitzung nach der Sommerpause vertagt.“ Abgelehnt mit 9:20 Stimmen.



Antrag Dr. Franz Sengl (Grüne): „Es werden keine weiteren Haushaltsmittel in den Haushalt der Stadt Starnberg, die für die Planung einer ortsfernen Umfahrung aufgewendet werden, eingestellt.“ Angenommen mit 17:12 Stimmen.



Beschlussvorschlag Verwaltung: „Die Planungen für eine ortsferne Umfahrung werden bis auf Weiteres nicht fortgeführt.“ Angenommen mit 17:12 Stimmen.



Darüber hinaus wird der Vertrag mit dem Ingenieurbüro zur hydrogeologischen Untersuchung gekündigt. Es hat die Arbeiten trotz mehrfacher Nachfragen nie ausgeführt.