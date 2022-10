Stadt Starnberg will organisiertes Betteln verbieten

Von: Peter Schiebel

Organisierte Bettelbanden, die es auf Geld von Passanten absehen, will die Stadt Starnberg mit einem Verbot stoppen (Symbolfoto). © Anne-Sophie Siemons/dpa

Die Stadt Starnberg will gegen organisiertes Betteln in der Innenstadt vorgehen. Bis kommenden Januar soll eine entsprechende Allgemeinverfügung vorliegen. Das hat der Stadtrat in dieser Woche bei nur einer Gegenstimme beschlossen.

Starnberg – Nein, es gehe nicht darum, jemanden an den Rand der Gesellschaft zu stellen. Das war Anke Henniger (FDP) wichtig zu betonen, als der Stadtrat in dieser Woche über den von ihr, Rudolf Zirngibl (CSU) und Stefan Kandler (BMS) eingereichten Antrag beriet. „Antrag zum Erlass einer Verordnung zum Verbot von Betteln im Gebiet der Innenstadt“ hatten die drei Gewerbereferenten des Stadtrats ihren Vorstoß überschrieben. Dafür schilderte Henniger Vorfälle, die ihr und den Kollegen von Starnberger Einzelhändlern zugetragen worden seien. In Geschäften und Restaurants, auf Sitzbänken, am Stadtmarkt Starnberg – an vielen Orten in der Innenstadt würden zunehmend organisierte Bettler auftreten.

Im Antrag hieß es wörtlich: „Da es sich besonders im Bereich der Maximilianstraße immer um die gleichen Personen handelt, die sich nicht nur stumm vor Geschäfte setzen, sondern auch aktiv Passanten ansprechen, von Geschäft zu Geschäft gehen und die Restaurants aufsuchen, kann man nicht von Betteln aus Not sprechen.“ Auch nach Rücksprache mit der Starnberger Polizei habe sich für die Gewerbereferenten die Notwendigkeit ergeben, eine entsprechende Verordnung zu beantragen. Damit hätte die Polizei dann auch die rechtliche Handhabe, um entsprechende Platzverbote auszusprechen. Bereits im Sommer hätten Starnberger Einzelhändler bei einem Treffen die Situation geschildert und entsprechend kritisiert.

Auch Bürgermeister Patrick Janik betonte in der Sitzung, dass es sich bei dem angestrebten Bettelverbot nicht um eine soziale Frage handele. „Betteln in Starnberg hat nichts, aber auch gar nichts mit sozialer Not zu tun“, betonte er. Er würde bedürftige Starnberger bei der Tafel oder anderen sozialen Einrichtungen sehen – „aber nicht mit einem Schild auf der Straße“, sagte Janik. Stattdessen würden diese Personen vielmehr an einer Straßenecke aus einem Mercedes Sprinter springen, auf fünf Metern „zusehends verkrüppeln“ und dann um Geld betteln. „Das ist ein Geschäftsmodell“, betonte der Bürgermeister.

Betteln in Starnberg hat nichts, aber auch gar nichts mit sozialer Not zu tun

In ihrer Sitzungsvorlage schilderte die Stadtverwaltung die Voraussetzungen, die für eine entsprechende Allgemeinverfügung erfüllt sein müssen. Denn generell stelle Betteln in Deutschland keinen Straftatbestand dar, auch halte ein generelles Verbot einer rechtlichen Überprüfung nicht stand, hieß es. Allerdings könne in Einzelfällen das aggressive Betteln geahndet werden.

Als Basis für die Starnberger Überlegungen dient nun eine sicherheitsrechtliche Anordnung der Landeshauptstadt München aus dem Jahr 2014. Demnach sind in der dortigen City diese Formen des Bettelns untersagt: aggressiv, bandenmäßig beziehungsweise organisiert, verkehrlich behindernd, durch Vortäuschen von nicht vorhandenen körperlichen Behinderungen oder Krankheiten oder persönliche Notlagen oder durch Vortäuschung künstlerischer Darbietungen mit nicht gebrauchsfähigen Musikinstrumenten, in Begleitung von Kindern oder durch Kinder, mit Tieren, ohne dass die erforderlichen sowie vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllten tierseuchenrechtlichen Nachweise mitgeführt werden. Bei Zuwiderhandlungen kann die Polizei Platzverweise aussprechen, im Wiederholungsfall Bußgeldverfahren durch das Kreisverwaltungsreferat einleiten. Zu beachten sind mehrere Landesgesetze.

Wo das Bettelverbot gelten könnte

Janik sagte in der Sitzung, dass die Stadt einen räumlichen Geltungsbereich festlegen müsse. „Wir werden es beschränken müssen“, sagte er und nannte als mögliche Bereiche für das Bettelverbot den Kirchplatz, die Wittelsbacherstraße und die Maximilianstraße. Die Unterführung der Bahnlinie am Bahnhof See werde auf jeden Fall nicht dazu gehören. „Das ist Privatgrund“, sagte Janik auf einen entsprechenden Hinweis von Ludwig Jägerhuber (CSU).

Wie genau die dafür nötige Allgemeinverfügung ausschauen könnte, soll die Stadtverwaltung nun erarbeiten. Spätestens im Januar 2023 soll der Entwurf dem Stadtrat zur Beratung vorgelegt werden. Dagegen stimmte in dieser Woche nur Kerstin Täubner-Benicke (Grüne).

