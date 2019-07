Stadt Starnberg will Radl-Transporter mit Elektrohilfe fördern

Die Stadt will die Anschaffung von Lastenpedelecs, also Lastenrädern mit Elektrounterstützung, mit 500 bis 1000 Euro fördern. Damit haben die Grünen mit einem Antrag einen Teilerfolg erzielt. Den Verleih eines städtischen Lastenrades sieht die Verwaltung kritisch, will aber eine Alternative bieten.

Starnberg – In Starnberg werden nach Erkenntnissen des Rathauses immer mehr Lastenräder verkauft – drei im Jahr 2017, fünf in 2018 und bisher sechs im laufenden Jahr. Die Stadt will wegen der Marktlage aber nur Pedelecs fördern. 500 Euro pro Anschaffung soll es geben plus 500 Euro „Abwrackprämie“, wenn ein Diesel- oder Benzinfahrzeug dafür abgeschafft werden, erklärte der neue Umweltingenieur der Stadtverwaltung, Carl-Christian Zimmermann, im Umweltausschuss vorige Woche. Man orientiere sich bei dem Programm an der Landeshauptstadt München, einem „super Partner“.

Die Idee fand im Ausschuss Anklang, sollte nach Worten von Stefan Frey (CSU) zum Testen zeitlich begrenzt werden. Er wolle „seine grünen Freunde“ bei der Frage unterstützen, was Dr. Franz Sengl (Grüne) durchaus freute. Katja Fohrmann (CSU) nutzt selbst ein Lastenrad und mahnte: „Man darf die Eingewöhnung nicht unterschätzen, das muss man lernen.“ Dr. Klaus Huber (WPS) hegte Zweifel an der Umweltbilanz, weil doch die Akkus für E-Autos angeblich in der Herstellung übermäßig klimaschädlich seien – klimaschädlicher als Benziner oder Diesel. Zimmermann hält derartige Untersuchungen für wenig aussagekräftig, weil in der Regel jene Energie, die zur Herstellung von Treibstoff aus Erdöl benötigt wird, nicht eingerechnet werde. Franz Heidinger (BLS) erwartet nicht, dass nun viele Unternehmer umsteigen werden. Warum man denn nicht gleich alle E-Bikes fördere, fragte er. Zimmermann hält das für unnötig, weil E-Bikes auch ohne Förderung gekauft würden.

Nun soll eine Förderrichtlinie erarbeitet werden, in der – anders von den Grünen vorgeschlagen – nicht zwischen privat und gewerblich unterschieden werden soll. Die Stadt rechnet mit Kosten von rund 20 000 Euro pro Jahr. Derzeit verfügt die Stadt über ein Lastenrad, das von Mitarbeitern des Wasserwerks genutzt werde, sagte Bürgermeisterin Eva John. Einen Verleih will die Stadt nicht zulassen, weil dies bei Wartung und dergleichen problematisch sei. Vielmehr will die Verwaltung mit Fachgeschäften ein Leihsystem für Lastenpedelecs aufziehen. Das Gerät selbst schafft die Stadt an, Verleih und Wartung soll eine Firma übernehmen. Jeder Starnberger kann das Lastenpedelec dann ausleihen. Wann das umgesetzt werden soll, ist offen. Zunächst soll die Verwaltung ein Konzept erarbeiten.

Der Verleih von Lastenrädern bzw. -pedelecs läuft in anderen Städten mit Erfolg. Derzeit sind Leihangebote in Starnberg nicht vorhanden; das vom Landkreis angestrebte MVGRad bietet keine Lastenräder und schon gar keine Lastenpedelecs.