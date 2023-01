Stadt will Straßenlampen zurückkaufen

Von: Peter Schiebel

Teilen

DIe Stadt Starnberg will dem Bayernwerk die Starnberger Straßenbeleuchtung abkaufen. © dpa

Die Stadt Starnberg will die Straßenbeleuchtung auf ihrem Gebiet übernehmen. Gespräche mit dem Bayernwerk laufen.

Starnberg – Die Stadt Starnberg verhandelt mit den Bayernwerken derzeit darüber, die städtische Straßenbeleuchtung zurückzukaufen. Das hat Bürgermeister Patrick Janik kürzlich in der Ortsteilbürgerversammlung in Wangen erklärt. Auf Nachfrage des Starnberger Merkur hüllte sich die städtische Bauverwaltung nun in Schweigen. Bis die Verhandlungen abgeschlossen seien, könnten keine weiteren Auskünfte erteilt werden, hieß es.

Janik hatte in Wangen von einem Beschluss des Stadtrats in nicht öffentlicher Sitzung im November berichtet. Sollte es zu einer Einigung mit den Bayernwerken kommen, hoffe er, schneller handlungsfähig zu sein. Dabei war es unter anderem um ein einheitliches Erscheinungsbild der Straßenbeleuchtung gegangen. Wangener Bürger hatten die Situation in dem Ortsteil bemängelt. „Wir fühlen uns wie bei Rudis Resterampe“, hatte der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, Manfred Abele, gesagt – „da sind sie nicht einzigen“, hatte Janik entgegnet.