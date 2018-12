„Die Würde des Menschenkindes ist absolut“

Starnbergs katholischer Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall und seine Gedanken zu Weihnachten.

Starnberg – „Menschenskind!“ So ist es mir neulich entfahren, als das Auto vor mir zu plötzlich bremste (oder ich zu dicht aufgefahren bin?).

Menschenskind! Dabei wäre es ja der beste Ruf, den wir hätten für unseren Mitmenschen – gerade in dieser Zeit. Denn Weihnachten ist das Fest des Menschen. Wir Christen feiern den allmächtigen Gott. Er ist so mächtig, dass er sich klein machen konnte, so klein wie das hilflose Kind von Bethlehem. Sich klein zu machen vor anderen und vor allem für andere braucht ja bekanntlich wahre, echte und innere Größe. Er wurde klein, damit wir Menschen groß sein dürfen.

Wer glauben darf, sieht mit Weihnachten das eigene Leben in dieser Größe. Gott nimmt Anteil am Menschen, damit der Mensch Anteil an Gott habe – so drückten es die Kirchenväter aus. Doch das Fest des Menschenkindes war keine rein innerliche Angelegenheit. Mit Weihnachten setzte ein Zivilisationssprung ein, den wir kaum überbewerten können. Die Antike war ja alles andere als ungebildet, doch brauchte es die Religion des Kindes von Bethlehem, um Menschenwürde der Welt zu schenken. Eine Würde, die nicht nur für die Reichen und Besitzenden gilt, das kannte die Antike mehr oder minder auch. Nein, Würde für Frauen und Kinder, Sklaven und Arme. Vor allem eine Würde die absolut, das heißt unantastbar ist. Freilich, Gesetze kann man biegen, das haben wir in Bezug auf den Schutz des Menschenkindes zu Beginn und zum Ende seines Lebens gesehen – je nachdem was als opportun von den Wortführern angesehen wird. Die Würde des Menschenkindes von Weihnachten her gesehen ist aber absolut – Gott selbst verbürgt sie. Ich kennen keinen anderen wirksamen Schutz für diese Würde als das absolute Tabu von Gott her.

Dass aber Christen selbst immer wieder dem Weihnachtsfest hinterherhinken, haben uns auf absolut beschämende Weise die Missbrauchsskandale wieder gezeigt. Der Mensch wurde der Institution untergeordnet, wo doch die Kirche keine andere Aufgabe und Inhalt hat als das Menschenkind Jesus, geboren zu Bethlehem.

„Mensch, erkenne deine Würde!“, so ruft Papst Leo der Große schon Mitte des fünften Jahrhunderts seinen Mitchristen zu. Keine Verletzung meines Lebens geht also wirklich bis zum Kern meines Menschseins – eine für mich oft heilsame Botschaft. Haben wir es denn auf der anderen Seite nötig, uns wegen jeder Kleinigkeit so aufzublasen, dass unsere innere Kleinheit so deutlich zu Tage tritt? Wäre es nicht auch an der Zeit, diese Würde meinem ganz konkreten Mitmenschen angedeihen zu lassen? Nicht dem Menschen, der irgenwo ist und mich nicht stört, nein, der ganz konkrete Mensch nebenan, dessen Würde ich vielleicht in Gedanken, Worten oder sogar Werken beeinträchtigte?

Menschenskind noch mal also! Oder wie es Bischof Franz Kamphaus einmal sagte: „Mach’s wie Gott – werde Mensch!“ Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest.

Von Dr. Andreas Jall