Stadträte verklagen Bürgermeisterin Eva John

Pressekonferenz von Vertretern der Stadtratsmehrheit am Donnerstagabend (v.l.): Professor Otto Gaßner (UWG), Angelika Wahmke, Dr. Klaus Rieskamp (beide BLS), Stefan Frey (CSU), Christiane Falk (SPD), Martina Neubauer (Grüne), Patrick Janik (UWG), Angelika Kammerl (Parteifreie).

Streit spitzt sich zu

von Peter Schiebel schließen

Es wird ernst in der juristischen Auseinandersetzung zwischen dem Starnberger Stadtrat und Bürgermeisterin Eva John. Vertreter von sechs Rathausfraktionen kündigten am Donnerstagabend an, ihre bereits angedrohte Klage gegen die John nun einzureichen.