CSU will zehn Mandate im Stadtrat

Die CSU hat ihre Liste für die Stadtratswahl aufgestellt und strebt zehn Mandate an - deutlich mehr als derzeit.

Starnberg – Xaver Klingler ist mit 20 der Jüngste, Rudolf Nirschl mit 63 Jahren der Älteste. Altersschnitt: 43,3. Frauenanteil: elf von 30. Das sind die statistischen Fakten zur Kandidatenliste der CSU für die Starnberger Stadtratswahl im März 2020. Beschwingt und motiviert zeigten sich Parteimitglieder und -anhänger bei der Aufstellungsversammlung am Mittwochabend im Söckinger Wirtshaus Opatija.

Im Mittelpunkt saßen an einer Extra-Tafel die 30 Kandidaten, die an diesem Abend nominiert werden sollten. Statt der bisher sechs wolle die CSU nun mindestens zehn Mandate, sagte Vorsitzende Dr. Charlotte Meyer-Bülow. „Bei der Teamauswahl haben wir versucht, ganz Starnberg widerzuspiegeln – nicht nur einzelne Interessen oder Gruppen.“ Seit Mai im Amt, soll die Juristin der Partei neue Wählerschichten erschließen und steht auf der Liste selbst an erster Stelle. Es folgen die derzeitigen Stadträte Ludwig Jägerhuber, Katja Fohrmann, Thomas Beigel, Stefan Frey und Fritz Obermeier.

Gerd Weger, seit 1972 im Stadtrat, tritt trotz Überredungsversuchen der Kollegen nicht mehr an. Und Frey „will ja eigentlich woanders hin“, wie der als Wahlleiter fungierende Landrat Karl Roth kommentierte. Sollte Frey zum Landrat und in den Stadtrat gewählt werden, werde er sich für das landkreisweite Amt entscheiden. Mit der Kandidatur wolle er aber zeigen, dass er weiter bereit sei, „mit voller Kraft für diese Stadt zu kämpfen“.

Stadtratswahl Starnberg: Bürgermeisterkandidat auf keiner Liste

Für sie selbst überraschend weit vorne (Platz 9) steht die Anwältin Tatjana von Groll-Schacht. Sie hat zwar noch keine politische Erfahrung, ist aber Vorsitzende des Gymnasium-Elternbeirats und sitzt im Kirchenvorstand. Bestattungsunternehmer Rudolf Zirngibl (Platz 13) möchte „Starnberg wieder lebenswert machen“. Erreichen will die CSU das beispielsweise mit attraktiven Arbeitsplätzen (auch im Gewerbegebiet Schorn), einem digitalen Parkleitsystem und der Stärkung des Einzelhandels.

Der auch von der CSU unterstützte Bürgermeisterkandidat Patrick Janik, der auf keiner Liste steht, freute sich über eine „schlagkräftige Liste“. Vielfältig ist sie von den Themenschwerpunkten, einzelne Kandidaten verschreiben sich speziell Wirtschaft, Bildung oder Senioren.

Ein verbindendes Element: Fast alle Kandidaten führen ein klassisches Familienleben: verheiratet, ein bis vier Kinder. Markus Oelsner, Nummer 30 der Liste, betonte seine Ausreißerrolle mit einem Augenzwinkern: „Nicht verheiratet, gschlampertes Verhältnis seit 30 Jahren.“ Passend zur munteren Stimmung war auch der Kommentar von Rudolf Nirschl: „Wenn wir gscheid Gas geben, rocken wir das.“