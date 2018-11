Schwer verletzter Mann nach Wohnhausbrand gerettet: Nachbarn entdeckten das Feuer

Gut, dass er so aufmerksame Nachbarn hat: In Starnberg im Ortsteil Söcking ist ein Mann bei einem Wohnhausbrand schwer verletzt gerettet worden. Die Brandursache ist noch unklar.

Starnberg - Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Ortsteil Söcking ist ein Mann schwer verletzt worden. Am Samstag in den frühen Morgenstunden waren Anwohner der Alpspitzstraße gegen 4.20 Uhr auf ein Feuer in einem Nachbarhaus aufmerksam geworden und verständigten den Notruf Fürstenfeldbruck. Die alarmierten Feuerwehren entdeckten das Feuer und eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss der Doppelhaushälfte.

Brand in Wohnhaus in Starnberg: Mann schwer verletzt reanimiert

Ausgerüstet mit Atemschutzmasken gelang es den alarmierten Rettungskräften einen 35-jährigen Mann, der bereits bewusstlos in den Wohnräumen lag, aus dem Haus zu retten. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Wohngebäude. Der 35-Jährige konnte von den Rettungskräften erfolgreich reanimiert werden und wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer in den Wohnräumen konnte nach der Bergung des Verletzten von den Feuerwehren aus Söcking, Starnberg, Perchting und Pöcking unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zu diesem Brandfall übernommen. Aussagen zur Brandursache und zur konkreten Schadenshöhe sind erst möglich, wenn die Brandstelle von den Brandermittlern näher untersucht wurde.

Gleichzeitig gibt es in Starnberg eine Serie von Fehlalarmen: Die Feuerwehren in und um Starnberg müssen derzeit häufig ausrücken, wie Merkur.de* berichtet.

