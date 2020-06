11 000 Euro pro Meter Ufer

Sitzstufen, ein naturnaher Bereich, unter Wasser eine neue Gründung: Die sanierte Ufermauer am Seebad, auf der Betriebsleiter Christian Herrmann sitzt, hat die Stadt mittlerweile knapp 333 000 Euro gekostet.

Teure Mauersanierung

von Peter Schiebel schließen

Die Kostenentwicklung bei der Sanierung der Ufermauer am Seebad hat im Stadtrat am Donnerstagabend Kopfschütteln ausgelöst. Bürgermeister Patrick Janik versprach, die Lehren daraus zu ziehen. Der Stadtrat will nach Möglichkeit Regressansprüche geltend machen.