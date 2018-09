In Starnberg ist ein 16 Jahre alter Fiat Punto gestohlen worden. Das meldet die Polizeiinspektion - und gibt den Wert mit 100 Euro an.

Starnberg – Wer macht denn so was? In Starnberg haben Unbekannte einen 16 Jahre alten Fiat Punto gestohlen. Den Wert des Fahrzeuges gibt die Polizei mit 100 Euro an. Ein 25 Jahre alter Mann aus Starnberg zeigte den Diebstahl am Dienstagabend an. Demnach hat er den Fiat am Montag um 21.50 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße geparkt. Als er am Dienstag gegen 9.05 Uhr wieder zu der Stelle kam, war das Fahrzeug verschwunden. „Eine Absuche durch ihn beziehungsweise durch die Polizeistreifen verlief ergebnislos“, berichtet die Polizei. Ein anderer Parkplatz komme nach Aussagen des 25-Jährigen nicht in Frage. mm