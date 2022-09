60 Kinder aktuell ohne Kindergartenplatz

Von: Peter Schiebel

Hoffen noch auf einen Kindergartenplatz für ihre Tochter Mila: Ricarda und Jerolim Zutolija. © privat

Die Kindergartensituation in Starnberg hat sich in diesem Jahr zugespitzt. Aktuell stehen rund 60 Kinder ab drei Jahren auf einer Warteliste für einen Betreuungsplatz. Das Landratsamt geht bereits davon aus, dass heuer mehr Eltern als in früheren Jahren versuchen könnten, ihr Recht einzuklagen.

Starnberg – Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab drei Jahren ist Gesetz. Der Wunsch vieler Eltern, ihre Mädchen und Buben zusammen mit anderen Kindern betreuen zu lassen, ist nachvollziehbar. Die Realität jedoch schaut in Starnberg derzeit anders aus. Nach Angaben der Stadtverwaltung stehen aktuell etwa 60 Kinder auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz.

Diese Zahl habe ihn selbst „erschreckt“, gibt Bürgermeister Patrick Janik im Gespräch mit dem Starnberger Merkur zu und nennt die Entwicklung „äußerst ärgerlich und auch für den betroffenen Bürgermeister nicht schön. Klipp und klar gesagt: Wir sind nicht in der Lage, unsere Aufgabe zu erfüllen“. Grund sei die angespannte Personalsituation. „Räume sind nicht das Problem“, sagt Janik, Geld trotz der angespannten städtischen Haushaltslage auch nicht.

Aktuell fehlen „mindestens vier Personen in Vollzeit oder entsprechend mehr Personen in Teilzeit“, geht aus einer aktuellen Aufstellung für den Starnberger Merkur hervor. Bei diesen Zahlen geht es nur um die nicht besetzten Stellen. „Nicht eingerechnet sind hier Personen im Krankenstand.“ Derzeit sind in den städtischen Kindertagesstätten 59 Personen beschäftigt.

Stadt sei bei Bezahlung limitiert, dafür ein ziemlich attraktiver Arbeitgeber

Beinahe händeringend versucht die Stadtverwaltung also, neues Personal zu gewinnen – so wie die meisten anderen Träger auch. Aufgrund der Bindung an den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst sei die Stadt bei der Bezahlung allerdings „limitiert“, sagt Janik. Gleichwohl werde ihr attestiert, „ein ziemlich attraktiver Arbeitgeber in der Branche“ zu sein. So rechnet die Stadt zum Beispiel Berufsjahre bei anderen Arbeitgebern voll an.

Eine kurzfristige Lösung für das Personalproblem hat Janik nicht parat. „Wenn wir die hätten, hätten wir keine Warteliste“, sagt er. Vor einigen Wochen sei es immerhin gelungen, 24 Kindern mit Zusagen für den Irmgard-Stadler-Kindergarten trotz massiver Personalengpässe auch tatsächlich Plätze zur Verfügung stellen zu können, zum Teil durch Überbelegungen von Gruppen, zum Teil durch Plätze in anderen Kindergärten. Einen winzigen Hoffnungsschimmer für die eine oder andere Familie gibt es allerdings noch. Denn die Angaben auf der Warteliste basieren auf den Daten, die in den 19 Kindertagesstätten eingegeben worden sind. „Da wir auch kleinere Träger haben und Elterninitiativen, bei denen die Daten von ehrenamtlich Tätigen gepflegt werden, kommt es in den Sommerferien zu Verzögerungen in der Datenpflege, sodass die Aussagekraft nicht 100 Prozent der tatsächlichen Belegung darstellen kann.“ Möglicherweise ist also vereinzelt noch ein Platz frei, der derzeit als besetzt oder reserviert vermerkt ist. Insgesamt gibt es in Starnberg 856 Plätze für Kinder ab drei Jahren bis zur Einschulung. Dazu kommen 222 Krippenplätze, 175 Hortplätze und 300 Plätze in der Mittagsbetreuung.

Familie sucht händeringend nach Kindergartenplatz für Tochter Mila

Für Ricarda (29) und Jerolim Zutolija (28) ist dieses Fünkchen Hoffnung derzeit noch nicht mal ein schwacher Trost. Händeringend suchen die Pflegehelferin und der Logistiker einen Kindergartenplatz für ihre dreieinhalb Jahre alte Tochter Mila. Persönliche Vorsprachen hatten bislang keinen Erfolg, ebenso E-Mail-Verkehr. „Wir haben überall Absagen bekommen“, sagt die gebürtige Münchnerin, die selbst einen Beruf hat, für den großer Bedarf besteht. In den Räumen des Ilse-Kubaschewski-Hauses betreut sie pflegebedürftige Personen. „Ich habe jetzt auf 25 Stunden in der Woche erhöht“, sagt sie. Ihr Arbeitgeber hätte Bedarf für noch mehr. Und sie ärgert sich: „Kinder sind doch das Wichtigste.“

Um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz durchzusetzen, bleibt Eltern letzten Endes die Möglichkeit, Klage einzureichen. Adressat dafür ist nicht die jeweilige Gemeinde, sondern das Landratsamt als örtlicher Träger der Jugendhilfe. Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten: vor dem Verwaltungsgericht auf Erfüllung des Anspruchs, also auf einen Kindergartenplatz, zu klagen – oder zivilrechtlich, um zum Beispiel die Kosten für eine Tagesmutter erstattet zu bekommen oder Schadensersatz, weil ein Elternteil länger zu Hause bleiben muss und deswegen weniger Lohn oder Gehalt bekommt.

In den vergangenen Jahren seien es weniger als fünf solcher Klagen gewesen, sagt Landratsamtssprecherin Barbara Beck. „Dieses Jahr rechnen wir damit, dass es mehr werden.“ Vor allem in Starnberg, Gauting und Krailling sei absehbar, dass Plätze fehlten.