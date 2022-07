70 Millionen Euro für FOS-Neubau: Planung vorgestellt

Von: Laura Forster

So soll die FOS später einmal aussehen. © LRA

Die Pläne für den Neubau der Fachoberschule am Seilerweg in Starnberg schreiten voran. Dem Bauausschuss des Kreistags wurde am Dienstagnachmittag der aktuelle Stand vorgestellt. Kostenpunkt: rund 70 Millionen Euro. Wie hoch die Förderung des Freistaats ausfällt, ist noch unklar.

Starnberg – Rund 660 Schüler und 30 bis 50 Lehrkräfte sollen in ein paar Jahren täglich auf dem Gelände der neuen Fachoberschule (FOS) am Seilerweg in Starnberg ein und aus gehen. In der Sitzung des Bauausschusses des Kreistages haben Architekten, Planer und Verwaltungsmitarbeiter den aktuellen Sachstand in einer aufwendigen Präsentation vorgestellt und Themen wie Heizung, Tiefgarage, Lüftungsanlage und Fassadenbegrünung zur Diskussion gestellt. Auch die geschätzten Kosten für das Projekt wurden erstmals bekannt: Rund 70 Millionen Euro plant der Landkreis für den Bau der FOS. Wie viel davon der Freistaat übernimmt, steht noch nicht fest. „Da wissen wir noch nichts. Erst wenn die Entwurfsplanung in etwa einem halben Jahr fertig und genehmigt ist, können wir sie zur Förderung einreichen“, sagte Kämmerer Stefan Pilgram.

Ein Antrag der FDP-Kreistagsfraktion, das Vorhaben aufgrund der derzeit unsicheren Lage seit Beginn des Ukrainekrieges erst einmal auf Eis zu legen und bis Frühjahr 2024 aufzuschieben, lehnten die Ausschussmitglieder mehrheitlich ab. „Ich kann von einem Moratorium nur abraten. Die Leute haben sich Gedanken gemacht und die Planung hat bereits eine Stange Geld gekostet. Es macht keinen Sinn, das alles jetzt zur Seite zu legen und in zwei Jahren aus der Mottenkiste zu holen“, sagte Landrat Stefan Frey. Anfang 2025 könnte laut Verwaltung mit den Bauarbeiten für den Neubau auf dem Grundstück des ehemaligen Bauhofs begonnen werden.

sehr komplexes Projekt - Pausenhof zum Verweilen geplant

Die Planung war aufgrund der begrenzten Größe und Lage mitten im Gewerbegebiet und neben den S-Bahn-Gleisen für die Planer eine kleine Herausforderung. „Das ist wirklich ein sehr komplexes Projekt“, sagte Architekt Prof. Felix Schürmann. Sein Büro „Schürmann-Dettinger-Architekten“ übernimmt zusammen mit „Studio Vulkan Landschaftsarchitektur“ die Realisierung. Der Landkreis arbeitet bereits beim Herrschinger Gymnasium mit den beiden Firmen zusammen.

Vor dem Gebäude soll ein offener Pausenhof mit Sitzgelegenheiten entstehen, der auch die angrenzende Nachbarschaft zum Verweilen einladen soll. „Eine Art gemeinsamer Treffpunkt“, sagte Landschaftsarchitekt Florian Strauss. Im Erdgeschoss des Neubaus sind Mensa, Aula sowie die Sporthalle geplant. In den ersten Stock sollen die Verwaltung und die Lehrkräfte ziehen, für das zweite Obergeschoss sind die naturwissenschaftlichen Räume und die Technik gedacht. „Dort hat man auch einen freien Zugang zur Dachterrasse, die oberhalb der Turnhalle liegt“, sagte Schürmann. Das oberste Stockwerk soll als Lernlandschaft für die Schüler angelegt werden. Im Norden und Süden sind Klassenzimmer mit Loggien geplant, in der Mitte ein offener Bereich.

Laut Pilgram ist der vorgegebene Stellplatzschlüssel wirtschaftlich auf dem Grundstück nicht realisierbar. Der Landkreis will deshalb die angrenzende Fläche von der Stadt erwerben, um eine Tiefgarage, die größer als der Grundriss des Gebäudes werden soll, zu bauen. Insgesamt sind dort 118 Pkw-Stellplätze sowie sechs oberirdische barrierefreie Parkbuchten geplant. Die Verwaltung geht jedoch davon aus, dass der Großteil der Schüler mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Rad zur Schule kommen wird.

Neue FOS in Starnberg: Fußbodenheizung, öffenbare Fenster und eine zentrale Lüftungsanlage

Bei der Wärmeerzeugung für die FOS stimmten die Ausschussmitglieder für ein Heizungskonzept mit Geothermie und der Wärmegewinnung mittels Wärmepumpen. Zusätzlich soll das Grundwasser als Wärmequelle weiter untersucht werden. Die Temperierung in den einzelnen Räumen soll durch eine Fußbodenheizung stattfinden. Das Thema Lüftungsanlage sei „kein einfaches“, so Pilgram. Die Entscheidung zwischen einem dezentralen oder einem zentralen Systems fiel auch Erika Schalper (Grüne) schwer. „Ich würde mich gerne noch mehr über Vor- und Nachteile informieren“, sagte sie. Die Ausschussmitglieder entschieden sich auf Empfehlung der Verwaltung hin für eine zentrale Lüftungsanlage. Der Wartungsaufwand vieler kleiner Geräte sei sehr hoch. In jedem Klassenzimmer müssten mindestens drei zwei Meter hohe Anlage stehen. Auf die Frage, ob zusätzlich öffenbare Fensterflügel eingebaut werden sollen, gab es eine klare Antwort: unbedingt. „Technische Systeme können auch mal ausfallen oder defekt sein. Da ist der Gedanke, ein Fenster öffnen zu können, doch beruhigend“, sagte Manfred Herz (CSU). „Außerdem ist die Kostensteigerung von rund 75 000 Euro doch eher gering.“

Von außen soll das Gebäude am Seilerweg mit Ranken bepflanzt werden, die entlang der Fassade zu den oberen Stockwerken wachsen. Die Idee von Pflanzentrögen, die auf den Fluchtbalkonen aufgestellt werden, lehnte der Ausschuss ab. Ebenso den Vorschlag eines Wasserspiels im Pausenhof, das mit einem gewissen technischen Aufwand verbunden wäre.

Der FOS-Neubau ist heute Nachmittag auch Thema in der Sitzung des Kreisausschusses, die um 15.30 Uhr im Landratsamt beginnt.