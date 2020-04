„Ein gruselig schönes Ereignis“

75 Jahre Kriegsende

Zum 75. Mal jährt sich heuer das Ende des Zweiten Weltkrieges. In Starnberg marschierten die Amerikaner am 30. April 1945 ein. In einer Serie erinnern sich Zeitzeugen an jene Tage, als auch im heutigen Landkreis Starnberg der Frieden den Krieg ablöste und die Freiheit die Diktatur.