Gutes Abi dank Günstiger-Regelung: Noten stehen fest

Von: Stefan Reich, Laura Forster

Teilen

Am Freitag bekamen die Abiturienten ihre Noten. © SymbolFoto: dpa/Robert Michael

Jahrelang haben sie sich auf ihr Abitur vorbereitet – nun konnten die Schülerinnen und Schüler die Früchte ihrer Arbeit ernten. Die Absolventen der Gymnasien haben vor Kurzem ihre Noten erhalten.

Landkreis – Die rund 500 Schüler, die im Fünfseenland am 27. April zur ersten Abiturprüfung angetreten waren, staunten nicht schlecht, als sie in der Früh ihre Unterlagen bekamen. Im Pflichtfach Deutsch gehörten zum Material für eine der Aufgaben, aus denen die Prüflinge wählen konnten, Auszüge eines Asterix-Dialektbandes. Die Aufgabe: Materialgestütztes Verfassen eines informierenden Textes zum Thema „Dialektgebrauch in Bayern“.

Auch wenn der Asterix-Band in Mainfränkisch verfasst war – Titel: „Dour de Frangn“ –, nahmen einige Prüflinge diese Herausforderung an. Für Elisabeth Mayr, Direktorin am Christoph-Probst-Gymnasium (CPG) in Gilching, ist die Asterix-Aufgabe ein Beispiel dafür, dass die Prüfungen in diesem Jahr „spannend und fair gestaltet“ gewesen seien. Der Notenschnitt an ihrer Schule fiel besser aus als in manch anderen Jahren. Von 136 Abiturienten haben 127 bestanden, neun müssen in die mündliche Nachprüfung. Sechsmal gab es die Bestnote 1,0. Insgesamt 56 Abiturienten haben mit einer Eins vor dem Komma bestanden.

CPG: Abitur-Notenschnitt besser als im vergangenen Jahr

Lag der Schnitt der Abi-Noten am CPG in den Vor-Corona-Jahren bei 2,35, fiel er heuer mit 1,99 klar besser aus, nicht nur wegen der Prüfungsaufgaben. „Da macht sich auch die sogenannte Günstiger-Regelung bemerkbar“, sagt Mayr. Um Erschwernisse durch die Pandemie auszugleichen, hatte das Kultusministerium für den Abiturjahrgang 2022 neue Regeln erlassen, welche Leistungen aus der elften Klasse eingerechnet werden.

Dass diese Regelungen einigen Schülern geholfen haben, glaubt auch Andreas Thalmaier. Der Schulleiter des Gymnasiums Tutzing kann allerdings nicht von überdurchschnittlichen Ergebnissen berichten. „Wir hatten heuer einen etwas höheren Anteil an Schülern, die noch ins Mündliche müssen“, sagt er. 69 Abiturienten waren in Tutzing zu den Prüfungen angetreten. Eine Schülerin schaffte die Bestnote, 19 bekamen eine Eins vor dem Komma. Dass die Prüfungen fair gestaltet gewesen seien, hätten auch die Schüler berichtet. „Nach der Matheprüfung im vergangenen Jahr war die Stimmung ganz anders.“ Über den Gesamt-Durchschnitt will Thalmaier nicht gerne reden. „Wir wollen keine Wettbewerbsdiskussion“, sagt er.

Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting: Mehr als die Hälfte mit einer Eins vor dem Komma

Auch Alfred Lippl, Schulleiter des Ammersee-Gymnasiums in Dießen, will nicht über Gesamt-Schnitte sprechen, obwohl er mit den diesjährigen Abitur-Ergebnissen „sehr zufrieden“ sei. 88 Jugendliche waren angetreten, zwei müssen wegen Erkrankungen noch Prüfungen nachholen, einer muss in die mündliche Prüfung. Die anderen 85 können sich schon freuen, einer über die Note 1,0. „Demjenigen haben nur 15 von insgesamt 900 möglichen Punkten gefehlt“, berichtet Lippl. „Das habe ich zuvor noch nie erlebt.“ 31 Schüler haben mit einer Eins vorm Komma bestanden.

Auch Elmar Beyersdörfer, Schulleiter des Gymnasiums Landschulheim Kempfenhausen, kann nicht klagen. 78 seiner Schüler haben heuer ihr Abitur geschrieben, dazu kommen zehn Externe. „So wie es jetzt aussieht, ist das Ergebnis besser als im vergangenen Jahr.“ Zwei Zwölftklässler schafften die Traumnote 1,0. „Zehn Schüler müssen allerdings in die Nachprüfung“, sagt Beyersdörfer. Ebenso viele sind es am Gymnasium Starnberg. „Meist hapert es an Mathematik“, sagt Direktor Thomas Volz. Der Schnitt der 103 Abiturienten sei mit etwa 2,0 ähnlich wie im letzten Jahr. Ein Schüler schaffte die Bestnote 1,0.

Am Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting haben 107 Schüler ihre Prüfungen geschrieben, nur einer muss in die mündliche Zusatzprüfung. Die Hälfte der Abiturienten habe eine Eins vor dem Komma, sagt Schulleiterin Sylke Wischnevsky. Fünfmal gab es den Schnitt von 1,0. Laut Wischnevsky seien das diesjährige Abitur machbar und die Schüler gut vorbereitet gewesen. „Seit der Pandemie nehmen die Schüler die Anwesenheitspflicht ernster, das spiegelt sich in den Noten wider“, sagt die Schulleiterin und hofft, dass ihre Abiturienten auch heuer in Deutsch und Mathe einen halben Notenpunkt über dem bayernweiten Schnitt liegen. „Wir sind seit Jahren auf einem hohen Niveau.“ sr/lf