Abitur nach zwei Jahren im Pandemiemodus

Von: Stefan Reich, Laura Forster

In kleinen Gruppen mussten die Abiturprüfungen in den vergangenen Jahren stattfinden. Eine Schule im Landkreis hält daran trotz des deutlich höheren Raumbedarfs und Organisationsaufwandes auch heuer noch fest. © DPA

Für mehr als 500 Zwölftklässler an den Gymnasien im Landkreis beginnen am Mittwoch die Abiturprüfungen. Nach zwei Ausnahmejahren durch die Corona-Pandemie sind die Umstände wieder etwas angenehmer. Herausfordernd war die Vorbereitung dennoch.

Landkreis – Noch ist Elisabeth Mayr nicht ganz entspannt. Die Schulleiterin des Christoph-Probst-Gymnasiums in Gilching treibt die Sorge um, dass doch noch einige Schüler die Abiturprüfungen wegen eines positiven Corona-Tests verpassen könnten. „Wer positiv getestet ist, darf nicht mitschreiben“, sagt sie. Dafür habe das CPG aber genug Räume und Aufsichten für die Nachholtermine sichergestellt. Auch sonst sieht Mayr ihre Schule und ihre Schüler gut vorbereitet auf die Prüfungen.

Wie in ganz Bayern beginnt das Abitur auch für die 137 Gilchinger Zwölftklässler am Mittwoch mit den Prüfungen im Fach Deutsch. „Wir werden sie auf zwölf Klassenräume verteilen“, erläutert Mayr. Das bedeutet an diesem Tag Distanzunterricht für die 5. und 6. Klassen. „Vor ein paar Wochen war die Corona-Situation noch so, dass wir uns für diese Lösung entschieden haben und nicht alle in eine oder zwei Turnhallen setzen wollten.“

Gymnasium Starnberg hat man sich dafür entschieden, die Prüfungen wieder in zwei Turnhallen stattfinden zu lassen

Die Gilchinger Schulleiterin lobt das Kultusministerium ausdrücklich für die rechtzeitige Kommunikation zum diesjährigen Abitur. Und sie wolle sich bedanken für den Vertrauensvorschuss, sagt sie. Die Schulen hätten Entscheidungsspielräume erhalten, um vieles passend für die örtlichen Gegebenheiten selbst zu organisieren.

Am Gymnasium Starnberg hat man sich dafür entschieden, die Prüfungen wieder in zwei Turnhallen stattfinden zu lassen. Nur einen kleinen Teil der Schüler werde man in einen zusätzlichen Raum platzieren, sagt Schulleiter Thomas Volz. So könne man die Abstände zwischen den Tischen in den Hallen etwas großzügiger gestalten. 103 eigene und zusätzlich elf externe Prüflinge werden in Starnberg am Mittwoch in das Abitur starten. Und die werden größtenteils gut vorbereitet sein, glaubt Volz. „Die Abiturvorbereitung war annähernd normal.“ Der Hybrid-Unterricht, bei dessen Organisation sich die Oberstufenschüler auch selbst eingebracht hätten, habe in den höheren Jahrgängen gut funktioniert.

Und überhaupt: Die Anwesenheitsdisziplin in der Oberstufe sei in den beiden Corona-Jahren so hoch gewesen wie noch nie, sagt Sylke Wischnevsky, Schulleiterin des Otto-von-Taube-Gymnasiums in Gauting. „Keiner wollte auch nur eine Unterrichtsstunde mehr als nötig verpassen.“ Verteilt auf zwei Turnhallen und zwei große Computerräume treten 117 Abiturienten in Gauting morgen zur Deutsch-Prüfung an. Unterricht für andere Jahrgangsstufen muss nicht ausfallen. Entspannt sei eine Abitur-Vorbereitung für das Kollegium nie, sagt Wischnevsky. Aber der Aufwand sei in den beiden Vorjahren doch deutlich höher gewesen, als nur zehn Schüler in einen Raum mit jeweils eigener Aufsicht schreiben durften.

Wasserrohrbruch hat Planungen des Gymnasiums Landschulheim Kempfenhausen kurzfristig zunichte gemacht

Auch die 90 Abiturienten des Gymnasiums Landschulheim Kempfenhausen sollten in diesem Jahr wieder in zwei Turnhallen ihre Prüfungen schreiben. Doch ein Wasserrohrbruch hat diese Planungen kurzfristig zunichte gemacht. So muss die Schule doch auf kleinere Räume ausweichen. Wichtig sei, Abstand zu halten und regelmäßig zu lüften, sagt Schulleiter Elmar Beyersdörfer. „Eine Maske muss ja keiner mehr tragen.“

Das gilt für alle Abiturienten in Bayern. Ebenso gibt es keine Corona-Testpflicht mehr vor den Prüfungen. Unter bestimmten Auflagen wie vergrößertem Abstand zu den Sitznachbarn dürfen sogar Schüler, die sich eigentlich in Quarantäne befinden, an den Prüfungen teilnehmen.

Beyersdörfer sieht seine Kempfenhausener Zwölftklässler für die letzten wichtigen Aufgaben ihrer Schulzeit trotz aller Umstände ausreichend vorbereitet. „Der Unterricht konnte in Präsenz stattfinden, die Lehrer haben Extra-Stunden angeboten.“

Zusätzliche Unterrichtsangebote gibt es am Gymnasium Tutzing

Zusätzliche Unterrichtsangebote gab es auch am Gymnasium Tutzing, das heuer 70 Abiturienten zählt, schon das ganze Jahr über. So wurde eine freiwillige Extra-Stunde wöchentlich in Mathe angeboten. „Das wurde auch gut angenommen“, berichtet Schulleiter Andreas Thalmaier. „Aber wir brauchen uns nichts vorzumachen: Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus.“

Der aktuelle bayerische Abiturjahrgang hat die gesamte Oberstufe hindurch mit Einschränkungen leben müssen: Schulschließungen im Jahr 2020, Hybrid- und Wechselunterricht im Jahr 2021 und Quarantäne in diesem Schuljahr. Vor allem das zurückliegende Jahr „sei super herausfordernd“ gewesen, sagt Thalmaier. Aber er ist überzeugt: „Wir werden die Prüfungen auch in diesem Jahr wieder gut rumbringen.“ Weitere schriftliche Prüfungstermine sind Freitag und am 3. Mai, die mündlichen Prüfungen finden zwischen 16. und 27. Mai statt, die Abiturnoten sollen am 3. Juni bekannt gegeben werden.