Engelhart trumpft beim Finale des ADAC Masters noch mal groß auf

Von: Michael Baumgärtner

Zum zweiten Mal in dieser Saison ganz oben auf dem Siegertreppchen: Christian Engelhart (3.v.l.) fuhr im ersten Rennen auf dem Hockheimring mit seinem Partner Ayhancan Güven (4.v.l.) auf Rang eins. © adac

Am letzten Rennwochenende der ADAC GT-Masters auf dem Hockenheimring zeigte Christian Engelhart noch einmal seine ganze Klasse. Der Porsche-Pilot aus Starnberg gewann mit seinem Partner das erste Rennen. Am Ende sprang in der Gesamt-Fahrerwertung die Vizemeisterschaft heraus.

Starnberg – Ein Sieg, eine Poleposition und 41 Meisterschaftspunkte – dem Starnberger Rennfahrer Christian Engelhart wäre mit seinem Partner Ayhancan Güven beim Finale des ADAC Masters am Wochenende auf dem Hockenheimring fast das Unmögliche gelungen. Am Ende stand für das Duo vom Team Joos Sportwagentechnik die Vizemeisterschaft.

„Jeder Tag an der Rennstrecke bot einen Höhepunkt“, sagte der 35-jährige Porsche-Pilot aus Starnberg – genau wie er vor dem Rennwochenende versprochen hatte. Dabei unterstrich Engelhart einmal mehr: Je größer die Herausforderung desto mehr kommen Ehrgeiz, Erfahrung und GT3-Routine des Starnbergers zum Tragen. In Hockenheim konnte er gemeinsam mit seinem ebenso stark fahrenden Teamkollegen Ayhancan Güven einen Sieg im Samstagsrennen einfahren. Es war nach dem Triumpf im August am Lausitzring der zweite Sieg in dieser Saison. Damit hatte sich das Duo mit der Mannschaft von Joos Sportwagentechnik 25 Meisterschaftspunkte gesichert.

Am Sonntag fuhr dann Engelharts Teamkollege Güven die Poleposition heraus. Dafür gab es weitere drei Punkte auf das Konto des Porsche-Teams. Im zweiten Rennen belegten sie Rang vier, was ihnen weitere 13 Zähler in der Gesamtwertung einbrachte. Mit den 41 Punkten in Hockenheim stockten die beiden Porsche-Piloten ihr Konto auf 178 Zähler auf und dampften ihren Rückstand zum einzig verbliebenen Titel-Konkurrenten, Raffaele Marciello, auf die Kleinigkeit von 15 Punkte ein. Allerdings wäre der neue Deutsche GT-Meister aus der Schweiz selbst bei einem weiteren Sieg am Sonntag nicht mehr einzuholen gewesen, weil Marciello am Samstag mit seinem fünften Platz den Titel schon vorzeitig klar gemacht hatte. „Ich gratuliere dem neuen Meister Raffaele Marciello und seiner Mannschaft von Landgraf Motorsport. Es war ein intensiver Fight über die gesamte Saison hinweg, fair und eine Herausforderung. Ich freue mich auf eine Fortsetzung“, sagte Engelhart, der „zweifelsohne mit unserem Vize-Titel absolut zufrieden“ ist. „Wir hatten vor dem Wochenende einen Abstand zum neuen Meister, der realistisch nicht aufholbar war. Dennoch sind wir mit unserem Sieg, mit der Poleposition und einem starken Sonntagsrennen noch mal ganz nah rangekommen.“

Vielleicht ist der Vizemeister für Engelhart ja auch ein gutes Omen, denn: 2019 wurde der Starnberger ebenfalls Zweiter und holte sich ein Jahr später den Titel.

Für den jungen Inninger Jan Marschalkowski verlief das letzte Wochenende der Rennserie weniger erfolgreich. Der Debütant im GT-Masters belegte mit seinem Mercedes-Partner Marvin Dienst am Samstag nur Rang 14, am Sonntag kam er gar nicht ins Ziel. In der Fahrerwertung landete Marschalkowski mit 75 Punkten unter den insgesamt 52 Piloten auf dem respektablen 19. Platz. In der Juniorwertung reichte es am Ende nur zu Platz neun für den 19-Jährigen, der dennoch eine starke Premierensaison hingelegt hat.