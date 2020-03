Anmeldung zu Papierbootrennen möglich

Es ist zwar noch eine ganze Weile hin, aber bereits jetzt können sich Hobby-Seemänner für das achte Starnberger Papierbootrennen anmelden.

Starnberg– Es sind zwar noch mehrere Monate bis zum achten Starnberger Papierbootrennen, aber man kann nie früh genug anfangen: Die Veranstalter haben die Ausschreibung mit den Regularien veröffentlichen, weswegen Teams nun mit dem Bau der Boote beginnen können.Das Rennen selbst findet am Samstag, 27. Juni, ab 12 Uhr an der Starnberger Seepromenade zwischen MRSV und „Undosa“ statt.

Teilnehmen können alle, es gibt keine Altersgrenzen. Für Gruppen gibt es ebenfalls nur eine Regel: Sie brauchen einen Namen. Es können Schulklassen ebenso sein wie Gruppen aus Jugendtreffs, Familien oder Anwohner eine Straße. Regeln gibt es für den Bau: gebaut aus Papier und Pappe, Tapetenkleister, Schnur – aus Fairnessgründen sind nur die in der Bauanleitung vorgegebenen Materialien nutzen. Die genaue Liste mit Anmeldungsformular und weiteren Angaben findet sich im Internet unter www.papierbootrennen.de. Erlaubt sind recycelte Boote und nur handelsübliche oder selbst gebaute Ruder. Motor und Flossen sind untersagt. Die zu bewältigende Strecke beträgt laut Ausschreibung etwa 200 Meter. Anmeldeformulare sollen Interessierte telefonisch oder per E-Mail anfordern bei: Eltern-Kind-Programm e.V., Mitterweg 34, 82131 Stockdorf, Fax: (089) 8 56 14 33, Telefon z (089) 8 57 11 12; E-Mail papierboot@ekp.de. Meldeschluss ist erst kurz vor dem Rennen, nämlich am 23. Juni um 20 Uhr.

Das Papierbootrennen wird vom EKP, Round Table 219 Starnberg, Wasserwacht Starnberg und Kreisjugendring veranstaltet. „Der Papierbootbau fördert das kreative, konstruktive Arbeiten, wirkt teambildend und -stärkend, bringt viel Spaß, Auseinandersetzung und Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe“, erklärt Carola Kemme vom EKP. Bilder und Filme von den vergangenen Papierbootrennen, einen Vorschlag für eine Bauanleitung und alle anderen Unterlagen finden sich auf www.papierbootrennen.de. Das jüngste Rennen fand 2018 statt.