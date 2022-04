Arbeitsmarkt bereit für Flüchtlinge

Von: Tobias Gmach

Teilen

Der Arbeitsmarkt im Landkreis rüstet sich für die Integration der ankommenden Geflüchteten. © Carlos A. Moreno / IMAGO

Von der einfachen Hilfskraft bis zum Produktmanager: Der Arbeitsmarkt im Landkreis rüstet sich für die Integration Geflüchteter. Abgesehen von der Sprachbarriere können Ukrainer ohne große bürokratische Hürden loslegen. 49 Arbeitserlaubnisse hat die Ausländerbehörde schon erteilt.

Landkreis – Ukrainische Flüchtlinge einstellen: Für Johann Klein wäre das eine Win-Win-Situation. Der Geschäftsführer der Brenner Verpackung GmbH im Starnberger Gewerbegebiet Schorn sagt: „Beiden Seiten wäre geholfen. Wir könnten fünf bis zehn Leute unterbringen. So blöd wie das klingt: Ungelernte Kräfte kriegt man sehr schwer.“ Am Fließband arbeiten, Kartons auf Paletten stapeln, Wellpappe-Teile ineinanderstecken: Klein kann Helfer für einfache Tätigkeiten in seinem Unternehmen mit 120 Mitarbeitern gut gebrauchen. „Und die Flüchtlinge hätten einen Job, würden Geld verdienen und bekämen positives Feedback“, sagt der Geschäftsführer. Die Arbeiten seien körperlich nicht sonderlich anstrengend und auch von Frauen gut zu bewältigen. Und er betont: „Wir sind flexibel. Es ist kein Problem, wenn der eine oder andere nach ein paar Wochen oder Monaten wieder weiterzieht.“

Klein hat sich auf einen Aufruf von Annette von Nordeck gemeldet. Die Projektleiterin des Bereichs Wirtschaftsförderung bei der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft gwt hat rund 3000 Unternehmen in ihrem Verteiler. Immerhin rund 30 haben bisher Stellen für Kriegsflüchtlinge angeboten, es gebe aber sicher viele mehr, sagt von Nordeck. Die Bandbreite sei groß, Produktionsassistenten, Hotelmitarbeiter, Pädagogen, aber auch Ingenieure werden gesucht. Von Nordeck betont auf Nachfrage: „Das sind nicht nur Almosen, sondern echte Stellenangebote.“

Ein weiteres Beispiel: Das Laser-Technologie-Unternehmen Raylase in Oberpfaffenhofen hat jüngst zwei Stellen ausgeschrieben, gleich auch auf der digitalen Börse www.jobaidukraine.com. „Wir haben uns überlegt, welche Stellen wir für Menschen ohne Deutschkenntnisse anbieten können“, sagt Miriam Leimpek, Assistentin der Geschäftsführung. Englisch sei aber Grundvoraussetzung – und eine technische Ausbildung oder ein Studium in Bereichen wie Maschinenbau, Physik oder Wirtschaftsingenieurwesen. Wer sich auf die Initiativstelle von Raylase bewirbt, könnte je nach Qualifikation in der Verwaltung, im Einkauf, im Vertrieb oder auch in der Produktion des mittelständischen Unternehmens landen. Außerdem wird ein Junior-Produktmanager gesucht, zuständig etwa für die Entwicklung neuer Produkte und die Einschätzung des internationalen Markts.

Die Raylase-Angebote richten sich wie auch andere nicht exklusiv an ukrainische Flüchtlinge. Aber jene haben es – abgesehen von der Sprachbarriere – hierzulande relativ leicht, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Das Verfahren wurde von der Politik vereinfacht. Nach der Aktivierung der Massenzustrom-Richtlinie der EU müssen sie kein langes Asylverfahren durchlaufen. Auf der Ukraine-Hilfe-Seite des Landratsamts www.lk-starnberg.de/ukrainehilfe heißt es: „Die Ausländerbehörde wird bereits bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, auch wenn noch kein konkretes Beschäftigungsverhältnis in Aussicht steht, in den Aufenthaltstitel eintragen, dass die Beschäftigung erlaubt ist.“ Damit sei keine weitere Arbeitserlaubnis einer anderen Behörde erforderlich.

Landrat Stefan Frey berichtet: „Wir haben in einem Kraftakt die Daten von mittlerweile über 1300 bei uns lebenden Flüchtlingen in das Ausländerzentralregister eingepflegt. Nun werden wir so schnell wie möglich die Arbeitserlaubnisse erteilen und ziehen die Fälle vor, in denen uns bereits ein sich anbahnendes Arbeitsverhältnis bekannt ist.“ Wer also rasch eine Arbeitserlaubnis braucht, solle eine E-Mail an die extra dafür eingerichtete Adresse ukraine-arbeit@lra-starnberg.de schicken.

49 Arbeitserlaubnisse hat die Ausländerbehörde schon erteilt, 725 ukrainische Flüchtlinge im arbeitsfähigen Alter zwischen 18 und 67 Jahren leben im Landkreis, darunter viele Frauen mit betreuungsbedürftigen Kindern. Frey macht noch einen verwaltungstechnischen Hinweis: Nach der Prüfung der Ausländerbehörde werde die sogenannte Fiktionsbescheinigung in der Regel per Post zugestellt. „Daher ist es wichtig, dass der Briefkasten der Unterkunft den Familiennamen der Geflüchteten erkennen lässt.“

Landratsamt, gwt und die Starnberger Außenstelle der Bundesagentur für Arbeit arbeiten beim Thema eng zusammen. Vermittlungsanfragen von Ukrainern hat die Agentur laut Standortleiterin Karin Münster noch nicht bekommen. Man plane, einen Pool mit Stellen für Geflüchtete zu bilden. Münsters Kollegin Marina Frank, Teamleiterin Arbeitgeberservice, betont: „Sie müssen so schnell wie möglich Deutsch-Kurse besuchen.“