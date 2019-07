Starnberg Argonauts bleiben in der Bayernliga

Die Starnberg Argonauts spielen auch nächste Saison in der Bayernliga. Das Footballteam schlug die Traunreuth Munisier am Wochenende mit 38:0 und sicherte sich damit den vorzeitigen Klassenerhalt.

Starnberg – Am Ende war es mehr ein Kampf gegen die Sonne und die tropischen Temperaturen als gegen den Gegner. Die Footballer der Starnberg Argonauts entschieden die Hitzeschlacht von Traunreut mit 38:0 (31:0) für sich. Lars Wimmer bezeichnete den dritten Saisonerfolg in Serie als Sieg der Moral. „Jeder hat Vollgas gegeben“, lobte der Finanzvorstand das Team, das sich bei Temperaturen von gut 40 Grad auf dem Platz und gut 50 unter dem Helm tierisch schinden musste. Für seine schweißtreibende Maloche sicherte sich der Bayernliga-Aufsteiger nicht nur zwei Punkte, sondern auch den vorzeitigen Klassenerhalt; Traunreuth muss absteigen.

„Wir wollen mit bestmöglichen Ergebnissen die Saison beenden“, sagt Wimmer vor den drei ausstehenden Partien gegen Feldkirchen, Augsburg und Neu-Ulm. Spielt der Neuling weiterhin so unwiderstehlich wie momentan, ist sogar noch das Erreichen der Play-offs möglich.

Sollte seine Mannschaft dieses Ziel bewerkstelligen, bekäme Chefcoach Raphael Heilig gewaltige Probleme. In Traunreut schrieb die unheimliche Verletzungsgeschichte der Argonauts eine weitere Fortsetzung. Fünf Akteure zogen sich schwere Blessuren zu, darunter die beiden Kanadier Nate und Marcus Hobbs, und drohen für den Rest der Saison auszufallen. Dass diese Misere gegen das Schlusslicht keine negativen Konsequenzen nach sich zog, lag allein am Gegner, der personell ähnlich schwer gebeutelt ist. Die Starnberger konnten die Verluste jedoch besser kompensieren, weil die Athletik und das Teamgefüge größer und stabiler waren.

„Es haben alle verstanden, worum es im Football geht“, sagt Wimmer, der seine Akteure für so gut geschult hält, dass sie flexibel einsetzbar sind. Ein Vorbild war in dieser Hinsicht Felix Hundesrügge, der sich auf mehreren Positionen aufrieb und am Ende noch den Quarterback geben musste. Auch Verteidiger Enis Kaser lieferte im Chiemgau wieder eine bärenstarke Vorstellung ab und glänzte mit zwei Interceptions. Teamsprecher Thomas Goepfert wollte aber keinen herausheben: „Die Jungs haben es alle gut gemacht.“

Bereits zur Pause war die Partie nach den Touchdowns von Samuel Arias Hernandez, Hundesrügge, Marcus Hobbs (2), den Extra-Punkten von Marcus Hobbs (4) und dem Field Goal von Hundesrügge entschieden. Nach dem Seitenwechsel beschränkte sich der Tabellenvorletzte darauf, nur noch den Vorsprung zu verteidigen und konnte somit wertvolle Kräfte sparen. Zum Schluss gelang Leo Löffler noch ein weiterer Touchdown. Hundesrügge verdiente sich den Extra-Punkt.