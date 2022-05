Auf den Waldfriedhof soll mehr Leben - Neue und pflegefreie Bestattungsformen

Von: Peter Schiebel

Teilen

Einen Gedenkwaldgarten ähnlich dieser Anlage kann sich das Friedhof-Kompetenz-Zentrum im nördlichen, bislang nicht genutzten Teil des Starnberger Waldfriedhofs vorstellen. An unterschiedlichen Stellen können Urnen beigesetzt werden, die Gestaltung ist parkähnlich, eine Grabpflege durch Angehörige nicht mehr erforderlich. © FKZ

Eine Stunde lang beriet der Haupt- und Finanzausschuss darüber, wie mehr Leben auf den Starnberger Waldfriedhof kommen soll – mit neuen und pflegefreien Bestattungsformen.

Starnberg – Mit dieser Aussage hatte CSU-Stadtrat Rudolf Zirngibl die Lacher auf seiner Seite. „Es wäre schön, wenn man einen Friedhof wieder beleben könnte“, sagte er am Montagabend in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrats. Und doch traf er damit genau den Kern der Sache. Denn eine Stunde lang beriet das Gremium in der Tat darüber, wie mehr Leben auf den Starnberger Waldfriedhof kommen soll – mit neuen und pflegefreien Bestattungsformen, also mit Gräbern, um die sich die Nachkommen nicht mehr kümmern müssen.

Die Ausgangslage

Alternative Bestattungsformen, zum Beispiel Urnenbeisetzungen in Wäldern und an Bäumen, werden immer beliebter. Auf dem Waldfriedhof mit seinen insgesamt rund 1500 Gräbern wurden im vergangenen Jahr eigens dafür zehn Bäume gepflanzt. Nur noch 24 Grabstellen waren dort Ende Februar frei. Deswegen wurden in diesem Frühjahr bereits zehn weitere Bäume gepflanzt.

Bestattungsunternehmer Zirngibl berichtete am Montag, dass er pro Woche drei bis vier Urnen zur Bestattung in der Waldruh nach Dietramszell bringe, dem am nächsten an Starnberg gelegenen Bestattungswald. Die Nachfrage nach klassischen Familiengräbern sinke dagegen. Bereits vor über einem Jahr hatte sich der Ausschuss deshalb dafür ausgesprochen, ein Zukunftskonzept für alternative Bestattungsformen auszuarbeiten. Dabei geht es um bislang freie, im nördlichen Teil des Waldfriedhofs gelegene Flächen. Der Bestand an Gräbern soll nicht verändert werden, herkömmliche Bestattungsformen sollen nach wie vor möglich sein.

Das Zukunftskonzept

Dieses Konzept präsentierte in der Sitzung am Montag Michael Hartl, Geschäftsführer des Friedhof-Kompetenz-Zentrum (FKZ) aus Rosenheim. Starnberg sei in der „sehr glücklichen Situation“, mit dem Waldfriedhof einen „sehr schönen Friedhof“ zu haben, sagte er. Aber: „Selbst auf dem Land sind mehr als 70 Prozent mittlerweile Feuerbestattungen.“ Die Grabpflege bedeute gerade für ältere Menschen einen hohen Aufwand, viele Familien lebten zerstreut. Daraus folgere: „Der Friedhof muss sich an die Bürger anpassen.“

Für den Waldfriedhof kann sich Hartl eine „modulare Bauweise“ vorstellen: Bestattungen an Familien- oder Gemeinschaftsbäumen, Bestattungen entlang eines Wasserlaufs oder einer Wassserfläche, Bestattungen auf einer gemähten Wiesenfläche oder einer Blumenwiese. Flächen dafür stünden zur Verfügung. Denkbar sei auch die Umsetzung weiterer Ideen, etwa durch „bergähnliche Elemente“. Auch ein Rosengarten erfreue sich großer Beliebtheit. Ziel sei es, den Friedhof so zu gestalten, dass er „als Wohlfühloase für die Bürger zum Verweilen einlädt“.

Zum FKZ-Konzept gehört auch die Trauer und Erinnerungskultur. So sei denkbar, Schiefertafeln auszulegen, auf die Hinterbliebene ihre Gedanken schreiben oder auch etwas zeichnen können. „Es ist toll, wenn man Woche für Woche dort etwas lesen oder kleine Kunstwerke bestaunen kann“, sagte Hartl. Eine Alternative sei ein Briefkasten, in den Hinterbliebene ihre auf Papier niedergeschriebenen Gedanken werfen können. „Das wird sehr gerne angenommen“, betonte er.

Die Kosten/Gebühren

Über konkrete Kosten wurde am Montag nicht gesprochen. Hartl bietet an, die Erweiterungsflächen von der Stadt zu pachten und so zu gestalten, wie es die Stadt möchte. Die Kosten würde das Unternehmen vorfinanzieren und über Friedhofsgebühren refinanzieren. „Wir gehen damit voll ins Risiko.“

Dass die Gebühren in dem neuen Teil automatisch höher wären als im bestehenden Teil des Waldfriedhofs, verneinte Hartl. „Wir wollen keine Luxusbestattungen, sondern Bestattungsangebote für jedermann“, betonte er. Gewiss könnten die Gebühren auf den ersten Blick höher sein, dafür würden aber Kosten zum Beispiel für die Einfassung, für Grabsteine, Grabpflege und dergleichen entfallen.

Die Diskussion

Fachmann Zirngibl war „total begeistert“, wie er sagte. „Ich kenne keinen einzigen Vorbehalt.“ Und er ging beim Thema Kosten sogar noch einen Schritt weiter. „Wir hätten vielleicht sogar die Möglichkeit, die Grabgebühren zu senken“, sagte er. Dann nämlich, wenn diese alternativen Bestattungsangebote auch Menschen aus anderen Gemeinden ansprechen würden. „Wir könnten damit Vorreiter im Landkreis sein. Ich kann es nur empfehlen.“ Auch Katja Fohrmann (CSU) sprach von einem zeitgerechten Angebot. Eva Pfister (BMS) sagte: „Es spricht einiges dafür, die Umgestaltung durchdacht und aus einer Hand für die nächsten Jahrzehnte anzugehen.“ Nicht zuletzt auf ihren Wunsch hin soll es aber zunächst einen Ortstermin auf einem Friedhof geben, den FKZ bereits umgestaltet hat, zum Beispiel in Bad Feilnbach oder in Kolbermoor.