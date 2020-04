Aufstiegsheld Ritzer nach Oster-Pleite vor dem Aus

Vor 30 Jahren wird SpVgg-Trainer Gerd Ritzer nach zwei Niederlagen kurz vor Ostern angezählt. Drei Wochen später wird er gefeuert.

Starnberg – Was schert die Verantwortlichen ihr Geschwätz von gestern? Nichts! Was nützen alle Treuebekenntnisse, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt? Ebenfalls nichts! Und was sind große Erfolge wert, auch wenn sie erst ein paar Monate zurück liegen? Nullkommagarnichts! Davon können hunderte von Fußball-Trainern ein Lied singen – von der Bundesliga bis hinab in die C-Klasse.

Einer, der genau dieses Lied singen musste, war an Ostern vor 30 Jahren der Mann, der die SpVgg Starnberg zehn Monate zuvor in die Fußball-Bayernliga geführt hatte und damals als Aufstiegsheld gefeiert worden war: Anfang April 1990 wackelte der Stuhl von Trainer Gerd Ritzer nicht nur ganz gewaltig, der Aufstiegstrainer vom Juni 1989 stand, soweit man die Aussagen der Verantwortlichen richtig interpretierte, vor dem Aus.

Schuld waren zwei Niederlagen innerhalb von einer Woche, die einen Aufsteiger eigentlich nicht hätten überraschen dürfen. Schließlich hießen die Gegner vor 30 Jahren FC Schweinfurt 05, das war damals der Tabellenführer, und am Ostermontag TSV 1860 München, der Deutsche Meister von 1966, damals Tabellenzweiter. Zwei Top-Mannschaften also, gegen die der Liga-Neuling vom Starnberger See Niederlagen hätte einplanen müssen. Doch nach dem sensationellen 1:0-Sieg gegen die Münchner Löwen vom 3. Oktober 1989 durch das Tor von Peter Weiser im Grünwalder Stadion waren die Ansprüche in Starnberg gestiegen.

Im Rückspiel lassen die Löwen der SpVgg nicht den Hauch einer Chance

Pleite Nummer eins: Trotz tollen Kampfs und Dominanz über 90 Minuten unterliegen die Starnberger Seelöwen Schweinfurt, dem Team vom späteren 1860-Kulttrainer Werner Lorant, vor 1000 Zuschauern mit 0:1. Das entscheidende Tor erzielte in der 81. Minute Werner Büchel. Der war kurz zuvor eingewechselt worden – für Bernhard Winkler, der nach der Saison zum 1. FC Kaiserslautern in die Bundesliga wechselte, 1991 Deutscher Meister wurde und von 1993 bis 2002 in 196 Pflichtspielen für 1860 München 80 Tore erzielte. „Das war die unglücklichste Niederlage meiner Laufbahn“, ärgerte sich Jürgen Täuber, der ehemalige Bundesliga-Profi im Dress der SpVgg. „Wir hätten zumindest einen Punkt verdient gehabt. So fertig war ich nach einem Spiel schon lange nicht mehr“, erinnert sich Coach Ritzer.

Manager Frank Fleschenberg zählt den Trainer öffentlich an

Pleite Nummer zwei: Wieder das Grünwalder Stadion, wieder 1860 München, dieses Mal das Auswärtsspiel. Vor 6000 Zuschauern ist Starnberg im Rückspiel ohne jegliche Chance: Die Löwen nehmen Revanche für die Hinspiel-Niederlage und fertigen die Seelöwen mit 4:1 ab. Walter Hainer (2), Horst Schmidbauer und der spätere Starnberger Ralph Müller-Gesser treffen für 1860, das Ehrentor gelingt Jürgen Täuber per Freistoß. „Der Druck der Löwen war einfach zu groß. Ihr Sieg geht in Ordnung“, musste Ritzer zugeben.

Die Folge: Nach 25 von 30 Saisonspielen betrug der Abstand der Starnberger auf Abstiegsrang 14 nur noch zwei Punkte. Grund genug für Manager Frank Fleschenberg, Alarm zu schlagen. Der ehemalige Bundesliga-Manager (Nürnberg, Saarbrücken) zählte Coach Ritzer öffentlich an: „Heute sind wir abgestiegen.“ Seine Warnung: „Wir steigen ab und keiner merkt’s.“ Schlimmer noch: Fleschenberg warf Ritzer „taktische Fehler“ und „Konzeptlosigkeit“ vor. Und er drohte „sofortige personelle Konsequenzen“ an. „Wir können nicht länger zusehen und müssen uns sofort etwas überlegen.“

Da war schon klar: Wenn in Starnberg nicht ganz schnell ein (Fußball)-Wunder geschieht, muss Ritzer gehen. Der Trainer durfte allerdings noch drei Wochen weitermachen. Dann zog Präsident Ingo Lang nach drei weiteren Niederlagen die Notbremse. Umsonst: Am Ende musste die SpVgg Starnberg dennoch absteigen.

Thomas Ernstberger