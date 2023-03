Umfrage zeigt: 28 Prozent der Starnberger haben drei oder mehr Autos

Von: Peter Schiebel

44 Prozent der Befragten nutzen täglich oder fast täglich das Auto © David Zalubowski

Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Impulse auf der Suche nach Antworten erhoffen sich die Mitgliedskommunen des Regionalmanagements München Südwest, darunter die Stadt Starnberg, von den Bürgern. Nun liegen die Ergebnisse einer Befragung vor. Eine Abkehr vom eigenen Auto ist nicht zu erkennen.

Starnberg – Mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer, dafür mehr Rücksicht von Seiten der Autofahrer: Kaum ein lokales Thema wurde im vergangenen Jahr in Starnberg so sehr diskutiert wie „See and the City“. Einige Elemente der temporären Umgestaltung des Bahnhofplatzes sind längst Alltag geworden, etwa Tempo 20, eine Querungshilfe oder engere Kreuzungsbereiche. Bürgermeister Patrick Janik wird nicht müde zu betonen, wie wichtig die Erkenntnisse des Projekts für die weitere Entwicklung der Innenstadt seien. Nun gibt es zur Mobilität in Starnberg ein ganzes Paket von Zahlen. Das Regionalmanagement München Südwest, ein eingetragener Verein mit Sitz in Gauting, hat eine repräsentative Umfrage in den Mitgliedskommunen Starnberg, Gauting, Krailling, Gräfelfing, Neuried, Planegg, Germering und München durchgeführt. Die Ergebnisse liegen jetzt auf 80 Seiten vor. Der Starnberger Merkur präsentiert einige davon.

Die Methode: 1684 Interviews mit Teilnehmern zwischen 16 und 80 Jahren

Zwischen 8. November und 13. Dezember 2022 sind insgesamt 1684 Interviews online geführt worden, davon 202 in Starnberg. In München wurden nur Bürger in den vier westlichen Bezirken gefragt. Die Teilnehmer waren zwischen 16 und 80 Jahren alt und wurden zufällig aus dem Einwohnermeldeamtsregister ausgewählt.

Die Fahrzeuge: Nur 15 Prozent besitzen Zeitkarten für den öffentlichen Personennahverkehr

Im Durchschnitt verfügt jeder Starnberger über 1,9 Pkw inklusive Firmen- und Dienstfahrzeugen (im Schnitt aller Kommunen sind es 1,6). Unerreicht sind die 28 Prozent, die angaben, drei oder mehr Autos zu haben. An zweiter Stelle folgt hierbei Gräfelfing mit 16 Prozent.

Auf der anderen Seite gibt es nirgendwo sonst so wenige Inhaber von Zeitkarten für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wie in Starnberg: 15 Prozent. Hier folgen an zweiter Stelle die Stadt Germering und die Gemeinde Planegg mit je 24 Prozent und damit schon deutlichem Abstand zu Starnberg. Im Durchschnitt ist die nächste ÖPNV-Haltestelle in Starnberg sechs Minuten zu Fuß entfernt.

Differenziert sind die Fahrradzahlen zu betrachten: 81 Prozent gaben an, ein Fahrrad zu besitzen (Tiefstwert der Umfrage), 29 Prozent ein E-Bike (Höchstwert).

Die Nutzung: 44 Prozent der Befragten nutzen täglich oder fast täglich das Auto

Auch bei der Nutzung des Autos erreichen die Starnberger Spitzenwerte. 44 Prozent der Befragten nutzen täglich oder fast täglich das Auto (Durchschnitt 36 Prozent), 38 Prozent ein- bis dreimal in der Woche (Durchschnitt 35 Prozent). Das Fahrrad nutzen dagegen nur 17 Prozent fast täglich oder täglich (Durchschnitt 26 Prozent) und 16 Prozent ein- bis dreimal in der Woche (Durchschnitt 22 Prozent). Noch schlechter sind die Zahlen, was die ÖPNV-Nutzung anbelangt: zehn Prozent fast oder fast täglich (Durchschnitt 17 Prozent), 14 Prozent ein- bis dreimal in der Woche (Durchschnitt 19 Prozent).

Die Erwerbstätigkeit: 30 Prozent der befragten Starnberger arbeiten auch in Starnberg

30 Prozent der befragten Starnberger arbeiten auch in Starnberg, 33 Prozent pendeln in die Landeshauptstadt, 31 Prozent sind außerhalb der Region beschäftigt.

Die Zwecke: 71 Prozent der Starnberger nutzen Auto zum Einkaufen

Unerreichte 71 Prozent der Starnberger nutzen das Auto zum Einkaufen, für Besorgungen und Arztbesuche. Auf dem zweiten Platz folgt Krailling mit 58 Prozent. Rekord sind auch die 58 Prozent, die mit dem Auto zur Arbeits- oder Ausbildungsstätte fahren. Auch hierbei liegt Krailling, diesmal mit 51 Prozent, auf dem zweiten Platz.

Die Verkehrssituation: Schulnote 4,1 - schlechtester Wert

Bemerkenswert ist auch, wie die Starnberger die Verkehrssituation in Starnberg sehen – im Durchschnitt vergaben sie die Schulnote 4,1, was mit deutlichem Abstand der schlechteste Wert ist. 14 Prozent bewerteten die Situation sogar mit ungenügend, 30 Prozent mit mangelhaft. Die Note sehr gut taucht in der Liste gar nicht auf. Lediglich zwölf Prozent nannten die Situation gut.

Die Alternative: Günstige ÖPNV-Preise und Bau zusätzlicher Radwege gefordert

Die Interviewer wollten auch wissen, was sich aus Sicht der Bürger beim Radverkehr und beim ÖPNV verbessern sollte. In Starnberg gaben 58 Prozent die Schaffung besserer und sicherer Radwege an, 54 Prozent den Bau zusätzlicher Radwege, 30 Prozent wünschten sich mehr Rücksichtnahme durch Autofahrer, ebenfalls 30 Prozent eine erleichterte Fahrradmitnahme im ÖPNV und 27 Prozent bessere, mehr oder sicherere Radabstellplätze. 26 Prozent sprachen sich für direktere Radverbindungen aus, 19 Prozent hoffen auf mehr Rücksichtnahme durch andere Radfahrer. 17 Prozent wünschten sich eine bessere Radwegebeschilderung.

Auch beim ÖPNV wurde nach Verbesserungsmöglichkeiten gefragt. In Starnberg sprachen sich 54 Prozent für günstigere Preise, 53 Prozent für eine höhere Zuverlässigkeit, 48 Prozent für eine bessere Taktung, 44 Prozent für ein verständlicheres Tarifsystem, 26 Prozent für mehre Möglichkeiten zur Fahrradmitnahme, 25 Prozent für einen besseren Service, zum Beispiel WLAN, 18 Prozent für neue oder direkte Verbindungen zwischen Wohnort und Arbeitsort, 17 Prozent für eine kürzere Fahrtdauer und ebenfalls 17 Prozent für mehr Sicherheit und Sauberkeit aus.

Die Zukunftsstrategien: Ausbau von Sharing-Angeboten befürworteten 50 Prozent der Befragten

Sechs Fragen wurden zu Zukunftsstrategien gestellt – und auch dabei wurde eine Autofixierung in Starnberg deutlich. Der Forderung, die S- und U-Bahnhöfe mit Angeboten wie Bike + Ride, Taxis, Fahrradverleihsystemen und Carsharing attraktiver zu machen, stimmten 68 Prozent der Starnberger zu. Für massive Investitionen in neue Linien und häufigere Fahrten des ÖPNV sprachen sich 65 Prozent aus. Flexible ÖPNV-Angebote wie Anruf-Sammel-Taxis oder Shuttle-Dienste gefielen 71 Prozent.

Den Ausbau von Sharing-Angeboten befürworteten 50 Prozent der Befragten. Der Idee, Fuß- und Radwegen mehr Raum zu geben, selbst wenn dafür Straßen zurückgebaut müssten und Parkplätze wegfielen, gefiel noch 47 Prozent. Der Forderung, in Ortszentren Parkplätze zu reduzieren und Straßen zu beruhigen, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, stimmten jedoch nur 35 Prozent zu – der geringste Wert aller Kommunen.

Die kompletten Untersuchungsergebnisse sind auf der Internetseite des Regionalmanagements unter www.rmmsw.de zu finden.