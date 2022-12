Müllgebühren trotz Inflation konstant: Entsorgungsunternehmen AWISTA mit Rücklagen von 2,5 Millionen Euro

Von: Tobias Gmach

Die Müllgebühren im Landkreis sollen nicht steigen.. © Jens Wolf/dpa

Die Abfallgebühren bleiben im Jahr 2023 „für mehr als 99 Prozent der Bürger“ im Landkreis Starnberg gleich. Es kommt zu hohe Kosten wegen der CO2-Preisen ab 2024.

Landkreis – Einstimmige Abstimmung, kaum Nachfragen: Die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats des Kommunalunternehmens AWISTA dauerte am Donnerstag nur eine Viertelstunde. Trotzdem gibt es Interessantes, ja Gutes, zu berichten. Die Abfallgebühren bleiben im Jahr 2023 „für mehr als 99 Prozent der Bürger“ im Landkreis Starnberg gleich. Das berichtete Reinhard Pagel, stellvertretender Werkleiter beim Entsorgungsunternehmen.

Außerdem sagte Pagel: „Die Bürger werden so gut wie gar nicht spüren, dass die Inflation auch bei AWISTA angekommen ist.“ Der Hintergrund: Das Unternehmen rechnet zwar damit, seinen Mitarbeitern steigende Tariflöhne bezahlen zu müssen. Doch der Verkauf von Papier und Metall hat ihm zusammen mit den bisherigen Gebühren hohe Einnahmen beschert. 2,5 Millionen Euro hat AWISTA übrig für die kommenden Zeiten, in denen die Kosten die Gebühren übersteigen werden. „Rückstellungen für Kostenüberdeckungen“ heißt der Posten im Behördendeutsch bei einem Kommunalunternehmen, das keine Gewinne machen darf. Hatten sich die Verwertungspreise von Pappe, Altpapier, Kartonagen und Metalle zeitweise um 200 Prozent erhöht, sind sie derzeit wieder auf dem Sinkflug. Wegen der hohen Rücklagen aus den vergangenen Jahren bleiben die allermeisten Gebühren also stabil. Das gilt für Gartenabfälle sowie für Rest- und Biomüll, die zusammen rund 98,6 Prozent des Gesamtvolumens ausmachen.

Mehr bei der Müllentsorgung zahlen müssen 2023 die sehr wenigen Selbstanlieferer

Mehr zahlen müssen 2023 die sehr wenigen Selbstanlieferer, die gefährliche Abfälle wie Glas- und Steinwolle (plus 5,4 Prozent) oder Asbestzement (plus 12,7 Prozent) entsorgen wollen. Die Erhöhung begründet AWISTA damit, weil für diese Leistungen künftig Umsatzsteuern anfallen. Daneben steigen die Grundgebühren, wenn das Unternehmen bei Veranstaltungen Behälter aufstellt und wieder abholt – bei kleineren Mengen von 27 auf 47 Euro, bei größeren von 37 auf 67 Euro. Geringfügig teurer werden außerdem Expressleerungen, weil das dafür zuständige Unternehmen Remondis Süd die Gebühren erhöht habe, so AWISTA.

Wegen des unsicheren Preisniveaus in der Energiekrise und der Inflation kalkuliert das Unternehmen auch die nächsten Gebühren nur für ein weiteres Jahr. Steigen könnten sie auf jeden Fall ab 2024, wenn die CO2-Bepreisung für die Abfallverbrennung gelten soll. Nach einer Anmerkung von Verwaltungsratsmitglied und FDP-Kreisrat Wilhelm Boneberger sprach Pagel von einer „erheblichen Belastung. Unsere Kosten könnten um 700 000 bis 800 000 Euro steigen und würden in den folgenden Jahren den Millionenbereich erreichen“. gma