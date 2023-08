B 2-Vollsperrung in Starnberg: Wenig Staus dank guter Vorarbeit

Von: Laura Forster

Mit dem Fahrrad statt mit dem Auto hat Colleen Martin ihre Einkäufe am Donnerstag erledigt. An der Kreuzung Gautinger/Petersbrunner Straße gibt es einige Änderungen, an die sich aber nicht alle Verkehrsteilnehmer halten. © Photographer: Andrea Jaksch

Seit gestern ist die B 2 aufgrund des Bahnbrückenneubaus in Starnberg gesperrt. Mit den Umleitungen zeigten sich die Verantwortlichen zufrieden, größere Staus blieben zunächst aus. Die Polizei appelliert jedoch, sich an die Vorgaben zu halten.

Starnberg – Der Auftakt ist geglückt, die Autos rollen über die Umleitung durch Starnberg – zumindest die meiste Zeit. Am Donnerstag um 7 Uhr morgens hat die Vollsperrung der Bundesstraße 2 (Münchner Straße) offiziell begonnen. Vor Ort zum Start waren unter anderem Vertreter des Staatlichen Bauamts Weilheim, der Stadt Starnberg, des Verkehrswesens des Landratsamtes und der Polizeiinspektion Starnberg. Die Umleitung erfolgt über die Petersbrunner und die Leut-stettener Straße und ist einspurig je Richtung, nicht zweispurig wie die B 2. „Am Morgen haben die Zuständigen noch einmal alles kontrolliert“, sagt Barbara Beck, Pressesprecherin im Landratsamt. „Ein paar Kleinigkeiten mussten noch verändert werden, doch im Großen und Ganzen hat alles gepasst“, sagt Hauptkommissar Oliver Jauch, Sachbearbeiter Verkehr der Polizei für den Landkreis Starnberg. Insgesamt ist er sowie alle Verantwortlichen zufrieden mit dem ersten Tag der Vollsperrung. „Es läuft ganz gut.“ Bis Redaktionsschluss habe sich kein Unfall ereignet. Selbst während des Berufsverkehrs in der Früh kam es zu keinen größeren Staus. Stop-and-go und Verzögerungen auf der Umleitungsstrecke gebe es zwar immer wieder, damit habe man aber auch gerechnet, so die Polizei.

Vollsperrung schon bei Online-Kartendienst Google Maps angezeigt

„Es funktioniert besser als erwartet“, sagt Beck über die verkehrliche Ausnahmesituation. Und auch Michael Meister vom Staatlichen Bauamt kann nicht meckern: „Klar, es gab ein paar kleinere Staus, aber kein größeres Malheur.“ Meister geht davon aus, dass die monatelange Informationskampagne einen großen Teil zum geglückten Auftakt der Vollsperrung beiträgt. Sie hatte auch Vorab-Hinweise enthalten. So sollten alle, die Starnberg umfahren können, es auch tun – von München etwa über die A 96 und Gilching. „Wir ernten jetzt die Früchte unserer Arbeit“, sagt er. Aber auch die Urlaubszeit spiele den Verantwortlichen in die Karten. „Es ist was los auf den Straßen, aber die Ferienzeit macht sich bemerkbar.“

Auch die Änderung der Ampelzeiten, die bereits am Montag durchgeführt und am Donnerstagmorgen freigeschalten wurde, habe gut funktioniert. Beim Online-Kartendienst Google Maps wird die Vollsperrung ebenfalls angezeigt.

Immer wieder zu zähfließendem Verkehr kam es am ersten Tag der Vollsperrung der B 2 auf der Umleitungsstrecke, wie hier auf der Moosstraße. Größere Staus gab es jedoch keine. © Photographer: Andrea Jaksch

Laut Oliver Jauch könne die Umleitungsstrecke noch staufreier sein, wenn sich alle an die vorgegeben Änderungen halten würden. „Manche fahren so, wie sie wollen und meinen, überall durchzumüssen“, sagt er. Genau solch ein Verhalten störe den Verkehr jedoch enorm und habe große Auswirkungen. Konkret meint er damit etwa Autofahrer, die vom Rewe-, Alnatura- und Aumüller-Parkplatz in Richtung Norden fahren, was derzeit aufgrund einer Einbahnstraßenregelung nicht erlaubt ist. „Wir beobachten das weiter und werden auch entsprechend abkassieren, wenn jemand acht Hinweisschilder missachtet“, sagt Jauch. Er habe die Erfahrung gemacht, dass es weniger Auswärtige sind, die sich nicht an die Regeln halten, sondern vor allem Einheimische, die kreuz und quer fahren. Gleiches gilt für die Kreuzung Gautinger Straße/Petersbrunner Straße – nicht jeder hält sich an die Umleitungsstrecke. Verkehrsteilnehmer, die vom Bahnhof Nord kommen, dürfen nicht mehr geradeaus oder nach links fahren, sondern müssen der Umleitung Richtung B 2 folgen. Wer also zum Hagebaumarkt, Tennis-Park oder Tierheim möchte, muss einen Schlenker fahren und später wieder von der Petersbrunner Straße abbiegen. „Wir merken, dass seit Donnerstag weniger los ist. Am Mittwoch war dagegen noch ein großer Ansturm“, sagt ein Mitarbeiter des Baumarkts. „Es ist nicht einfach. Wir sind derzeit von beiden Seiten abgeschnitten.“ Denn auch das Mühltal ist gesperrt.

Die Starnbergerin Colleen Martin hat das Auto gleich zu Hause stehen gelassen und ist mit dem Rad zum Einkaufen gefahren. Ihre Kinder hat sie zuvor ebenfalls mit dem E-Bike zur Munich International School gebracht. „Ich habe von anderen Eltern gehört, deren Kinder vom Ostufer des Starnberger Sees kommen, dass sie deutlich länger für den Weg gebraucht haben.“ Bis voraussichtlich Mittwoch, 6. September, dauern die Strapazen noch an, dann soll die Vollsperrung aufgehoben werden.