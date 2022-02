Baustart beim Bayerischen Yacht-Club - Abriss begonnen

Von: Tobias Gmach

Die Kojen und die Werkstatt des Yacht-Clubs am Seeufer sind schon weg, die bereits entkernte alte Fliegerhalle verschwindet derzeit. © Andrea Jaksch

Das neues Zuhause „Seeseitn“ des Bayerischen Yacht-Clubs soll 2023 fertig werden. Der Abriss der alten Gebäude hat bereits begonnen.

Starnberg – Nach einer langwierigen und zähen Genehmigungsphase haben die Bauarbeiten des Bayerischen Yacht-Clubs (BYC) für sein Projekt „Seeseitn“ begonnen. Genau gesagt erst mal der Abriss. Die alten Kojen und die Werkstatt am Seeufer sind schon weg, die bereits entkernte alte Fliegerhalle steht noch. An dieser Stelle soll eine luftige, transparente Holz-Stahl-Konstruktion entstehen. Bis Ostern soll die Bodenplatte installiert und damit die Basis für den Neubau stehen. „Das ist der nächste Meilenstein“, sagt BYC-Vizevorsitzender Dr. Martin Kapitza.

„Da darf kein rostiger Nagel ins Wasser fallen“, sagt BYC-Vizevorsitzender Dr. Martin Kapitza

Wer direkt am See bauen will, bekommt jede Menge Auflagen. Kapitza beschreibt es bildhaft so: „Da darf kein rostiger Nagel ins Wasser fallen.“ Vier Millionen Euro kostet das „Seeseitn“-Projekt den Club nach aktuellem Stand. Bisher war von einem Budget von 3,3 Millionen Euro die Rede gewesen. „Wir haben Anpassungen vorgenommen und Qualitäten angehoben“, erklärt der BYC-Vize allgemein. Und die Nebenkosten für die Planung, für Gutachten und anderes, hätten sich – auch aufgrund der Dauer des Verfahrens – erhöht. Eröffnen will der Club sein neues Zuhause auf dem See-Filetgrundstück am Nepomukweg im Jahr 2023.

Auf dem Gelände des Bayerischen Yacht-Clubs soll eine luftige Holz-Stahl-Konstruktion entstehen. © llustration: BYC

Im Erdgeschoss sollen Umkleideräume für den Regatta- und Trainingsbetrieb, Toiletten und eine Strandbar mit großer Sonnenterrasse direkt am Wasser entstehen, im Obergeschoss sind Club- und Jugendräume geplant. Dazu ist auch Platz für eine „Wall of Fame“, wo der Verein an Sportgrößen wie Jochen Schümann erinnern will. Daneben sind eine neue Slipanlage für moderne Sportboote und ein Schwimmsteg vorgesehen. Die Botschaft der Vorstandschaft lautet seit Jahren: Auf dem neuen rund 1500 Quadratmeter großen Areal sollen sich alle Mitglieder wohlfühlen. Und besonders der Nachwuchs: Denn mit 250 Mitgliedern hat der BYC die größte deutsche Jugendabteilung. „Der Bayerische Landessportverband und die Schlösser- und Seenverwaltung unterstützen und fördern den Club insbesondere wegen seinyer erfolgreichen Jugendarbeit“, schreibt Kapitza in einer Pressemitteilung.

für breite Zustimmung des Vereins war Überzeugungsarbeit nötig

Für die breite Zustimmung innerhalb des Vereins musste die Vorstandschaft Überzeugungsarbeit leisten. Bei einer Mitgliederversammlung im November 2018 sprachen sich dann allerdings mehr als 90 Prozent für das Vorhaben aus. Den Fortschritt der neuen Anlage können Mitglieder und andere Interessierte übrigens dank einer Baustellen-Webcam online auf der Homepage ww.byc.de mitverfolgen. Unter „Aktuelles“ und dann „Seeseitn-News“ stellt der Club immer wieder neue Fotos bereit. gma