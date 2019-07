23-Jähriger greift nach Polizeiwaffe

Ein junger Mann aus Inning belästigte am späten Montagabend zunächst einen 50-jährigen Starnberger. Als die Polizei ihn verhaftete, versuchte er, nach einer Dienstwaffe zu greifen.

Starnberg – Ein 23-Jähriger aus Inning ist am späten Montagabend in Starnberg massiv aus der Rolle gefallen. Der junge Mann aus Eritrea beschimpfte zunächst an der Münchner Straße ohne jeden Grund einen Starnberger (50), als der gerade sein Unternehmen verließ. Der 23-Jährige – er hatte eine Bierflasche in der Hand – schrie den Mann an, was dieser aber nicht verstand. Als der Starnberger mit der Polizei drohte, ging der 23-Jährige davon, kam aber wenig später zurück und schrie weiter, als der 50-Jährige gerade in sein Auto einsteigen wollte. Da reichte es ihm, er rief die Polizei. Die kam mit zwei Streifen, doch der Schreier war zunächst verschwunden. Beamte entdeckten ihn an der Gautinger Straße.

Die Polizisten wurden von ihm mit einem erhobenen Mittelfinger und diversen Schimpfwörtern empfangen. „Bei einer anschließenden Kontrolle und Durchsuchung versuchte er die Beamten zu schlagen und tätlich anzugreifen. Dies nützte ihm jedoch nichts, und er sollte in den Haftraum der Polizei Starnberg verbracht werden. Hier versuchte er noch, nach der Dienstwaffe eines der Beamten zu greifen und diese mit Gewalt an sich zu bringen.“ Die Polizisten überwältigten den Mann und riefen eine Ärztin, die die Haftfähigkeit des Mannes prüfen sollte. Soweit kam es nicht: Der sturzbetrunkene Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden, in dem man einen Alkoholwert von 1,8 Promille feststellte. „Dort ist er auch mit dem Personal entsprechend freundlich beleidigend umgegangen. Letztendlich musste er ruhig gestellt und fixiert werden“, heißt es im Polizeibericht.

Am Dienstag bescheinigte ein Arzt dem Mann Haftfähigkeit – also kam er in eine Zelle der Inspektion. Wieder etwas nüchternen, war der 23-Jährige deutlich zugänglicher und machte Angaben zu seiner Person – das hatte er zuvor verweigert.

Gegen den 23-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchte vorsätzliche Körperverletzung eingeleitet. Ob noch ein versuchter Raub hinzukommt, wird von der Staatsanwaltschaft geprüft. Der zuständige Staatsanwalt stellte Haftantrag; der 23-jährige wurde in München vorgeführt. Ein Ergebnis lag am Dienstagabend noch nicht vor.