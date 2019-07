37-Jährige greift Polizeibeamte an

Die Starnberger Polizei hat eine 37 Jahre alte Frau bei einer Verkehrskontrolle fesseln müssen. Anders hätten sie die Frau offenbar nicht zu einer Blutentnahme ins Klinikum bekommen.

Starnberg - Diese Fahrt hat Folgen für eine 37 Jahre alte Frau aus München: Sie war in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1.15 Uhr mit ihrem Fiat auf der Leutstettener Straße in Starnberg stadtauswärts unterwegs. Dabei fuhr sie jedoch so weit links, dass ein entgegenkommender Motorradfahrer ausweichen musste. Als er sie auf dem Parkplatz eines nahe gelegenen Schnellrestaurants auf ihr Fehlverhalten hinweisen wollte, bemerkte er deutlichen Alkoholgeruch und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Streife versuchte die 37-Jährige zu flüchten, was aber misslang.

Da sie einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Dagegen wehrte sie sich dermaßen, dass die Streife sie fesseln musste. Im Klinikum beleidigte sie dann die Beamten und kündigte an, dass draußen jemand warten würde, der sie aufschlitzt. Zudem kratzte sie einen Polizisten, als die Fesselung für die Blutentnahme gelöst werden musste. Nach Erledigung der erforderlichen Maßnahmen wurde die Frau wieder entlassen.

„Sie wird sich aber wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung sowie – bei einem entsprechenden Blutalkoholwert – wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten müssen“, berichtet die Polizei. „Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert, die unabhängig von der strafrechtlichen Einordnung über die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen befinden kann.“ mm