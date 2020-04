Hugos, Kaugummi und General Eisenhower

Zum 75. Mal jährt sich heuer das Ende des Zweiten Weltkrieges. In Starnberg marschierten die Amerikaner am 30. April 1945 ein. In einer Serie erinnern sich Zeitzeugen an jene Tage, als auch im heutigen Landkreis Starnberg der Frieden den Krieg ablöste und die Freiheit die Diktatur.

Starnberg – Hans Saegmüller junior ist Jahrgang 1934. Als der Zweite Weltkrieg im Frühjahr 1945 endete, war er elf Jahre jung. 1947 gründete sein Vater Hans Saegmüller senior die gleichnamige Elektrofirma in Starnberg, die der Junior von 1960 an 51 Jahre lang leitete, ehe er sie 2011 an seinen langjährigen Geschäftsführer Gerd Zanker übergab. Wie Hans Saegmüller junior das Ende des Nazi-Terrors erlebt hat, erzählt er im Interview mit dem Starnberger Merkur.

Herr Saegmüller, Kriegsende vor 75 Jahren: Wie haben Sie es erlebt? Was waren die ersten Anzeichen, dass Sie dachten, jetzt ist da etwas passiert?

Die ersten Anzeichen, das war, als die Amerikaner schon in Fürstenfeldbruck waren. In der Volksschule oben am Schlossberg mussten wir auf Geheiß unserer treuen Lehrer immer noch „Sieg heil“ rufen, aber in den Pausen hörten wir schon das Rumpeln und das Knattern. Und weil wir geflickte Fensterscheiben hatten, die waren ja schon nimmer eingekittet, hat das alles gezittert. Oha, haben wir uns gesagt, wo sind denn die Amerikaner schon?

Über die Entfernung hat man das Herannahen hören können?

Das muss irgendetwas gewesen sein, man wusste nicht genau was. Aber das Zittern hat man gehört.

Wann waren die Amerikaner dann in Starnberg?

Den Tag genau weiß ich jetzt auch nicht. Aber als die Amerikaner da waren, sind wir Kinder in die Kaiser-Wilhelm-Straße gelaufen. Da sind in der Baumallee die Panzer gestanden mit diesen großen Benzinfässern. Da hat überall das Benzin gebrannt. Da sind die Amerikaner herumgestanden, die meisten waren dunkelhäutig. Die waren freundlich zu uns Jugendlichen.

Wir hatten ja alle nur so Spaltlederhosen angehabt, es hat ja nichts mehr gegeben, es war ja nichts mehr da. Wir waren halt so richtige Milchbuam, so Krischperl, richtige Magermilchkrüpperl. Die „gute Blaue“ hat man ja damals nicht sagen dürfen, sonst wärst eingesperrt worden. Das war die entrahmte Milch, die hat so einen blauen Schimmer gehabt. Und mit dieser Magermilch sind wir aufgezogen worden.

Als die Amerikaner im Frühjahr 1945 nach Starnberg kamen

Also waren wir in der Kaiser-Wilhelm-Straße, das war dort bei der evangelischen Kirche. Da haben die Amerikaner Orangen gehabt, die kannten wir nicht und hatten sie vorher auch noch nie gesehen. Die Amerikaner haben die Orangen nicht geschält, so wie wir das heute machen, sondern sie haben die zerrissen. Dann haben sie das Fruchtfleisch aus der Schale heraus gegessen. Und zum ersten Mal haben wir auch dunkelhäutige Leute gesehen.

Wir haben ja wirklich nur zehn Kilo oder so gewogen. Da nimmt mich einer der Dunkelhäutigen hoch auf den Arm, wohl weil ich so gelacht habe. Ein freches Bürscherl war ich damals schon. Dann habe ich den halt probiert: Mit dem Finger bin ich an seinem Gesicht entlang gefahren und habe geschaut, ob die Farbe abgeht. Der hat das dann natürlich all seinen Kumpanen ringsum erzählt, dass ich gemeint habe, er sei angeschmiert.

Wie haben sich die amerikanischen Soldaten Ihnen gegenüber verhalten?

Ich muss sagen, die Amerikaner waren sehr, sehr freundlich. Die haben keinen Hass gegen uns gehabt. Gegen uns Kinder sowieso nicht. Von denen haben wir unseren ersten Chewing Gum bekommen, dieses Kaugummi. Wir haben das natürlich – süß war er ja – gegessen und runtergeschluckt. Dann hat der Soldat uns erklärt, wie das geht, dass man ihn kaut und kaut und dann irgendwann in die Länge zieht. Bis wir das erst mal gewusst haben.

Das war schon eine lehrreiche Zeit. Wir haben Organisieren gelernt. Wir haben Hunger gehabt, und wenn du Hunger hast, fällt dir alles Mögliche ein. Damals hat es noch die Schlüsselblumenwiese gegeben am Riedener Weg, wo heute der TSV seinen Sportplatz hat. Dort haben die Amerikaner große Zelte aufgebaut. Und dort habe ich zum ersten Mal Erdnussbutter zu essen bekommen, die ist am Gaumen hängen geblieben. Erdnussbutter hatte ja kein Mensch von uns gekannt.

Die Amerikaner wollten immer dunkles Brot. Und wir haben von denen weißes Brot bekommen. Wir haben dort eine kleine Tauschbörse gehabt. Das Wichtigste war: immer organisieren.

Sind die Kinder von den Eltern zum Tauschen geschickt worden?

Mein Vater war bei Knorr Bremse beschäftigt. Wir waren fünf Kinder zu Hause. Jeder hat geschaut, dass er was zu essen findet und kriegt. Wir haben aus eigenem Antrieb versucht, etwas zu organisieren.

In dem alten Starnberger Güterbahnhof haben die Amerikaner Maschinen aufgebaut, um Donuts herzustellen – so kleine Schmalzringerl. Die haben alle Zutaten oben in die Maschine hineingeschüttet, und unten kamen die Ringerl heraus. Das haben für die Amerikaner die Frauen gemacht, die am Riedener Weg gewohnt haben. Am Anfang waren die Donuts nicht immer ganz rund geworden oder es kamen nur halbe heraus. Die sind dann auf die Seite geräumt worden. Und wir Kinder haben versucht, ein, zwei Tüten von diesen Donuts zu erwischen.

Amerikaner bringen 1945 den Frieden nach Starnberg

Um es noch mal zu betonen: Das Organisieren habe ich da gelernt. Im Münchner Hof war damals die Tauschzentrale, da ging es um Zigaretten und alles Mögliche. Damals gab es dort, wo jetzt gegenüber vom Gymnasium die Shell-Tankstelle ist, die Autowerkstatt Riedner & Bogner. Dort waren die Amerikaner mit ihren Jeeps. Und ich war so ein Boy, der dort sauber machen durfte. Das war mein Glück, dass ich diesen Job bekommen habe. Dadurch kam ich an all die Hugos heran, die die Amerikaner weggeschnippt haben. Hugos wurden damals die Zigarettenkippen genannt. Weil ich so viele Hugos gesammelt hatte, hat unser Direktor Rohm, der Direktor der Volksschule, zu mir gesagt: „Saegmüller, ins Kartenzimmer.“ Dort habe ich statt Unterricht aus den Zigarettenkippen für den Rektor den Tabak geholt, denn der hat Pfeife geraucht.

Und auch sonst ist immer mal wieder etwas abgefallen für mich. Zum Beispiel alte Militärdecken, daraus wurden dann für uns Kinder Mäntel und Jacken genäht. Dann ist auch schon mal ein Kübel Schmalz übrig geblieben, das waren so viereckige Zehn-Kilo-Kübel für die Amerikaner. So habe ich immer mal etwas mit heim gebracht, um die Familie zu ernähren.

Wie groß war die Familie?

Fünf Kinder und die Eltern. Meine Mutter ist gestorben, als ich sechs Jahre alt war. Die Stiefmutter war dann da. Sie war eine Kriegswitwe mit zwei eigenen Kindern, also zwei Stiefgeschwistern.

Was ist Ihnen sonst noch nachhaltig in Erinnerung geblieben?

Wir Kinder durften irgendwann runter in den Münchner Yacht-Club, dort ankerten die riesigen Militärschlauchboote. Wir sind von einem Boot zum anderen gehüpft und manchmal auch dazwischen reingefallen. Eines Tages kam Dwight D. Eisenhower, der hat ja in Starnberg gewohnt, der General, der den Krieg mit gewonnen hatte. Später ist er ja Amerikanischer Präsident geworden.

Dwight D. Eisenhower in Starnberg

Der hat uns an den Lederhosen gepackt und zack, zack in den Jeep hineingesetzt, dann sind wir nach Buchhof gefahren. Zum Maler Graboné, bei dem hat der Eisenhower Malunterricht genommen. Für uns Kinder hat es in Buchhof auch immer etwas gegeben. Wir haben uns schon durchgefuttert. Donuts gab es auch dort, und manchmal haben uns die Amerikaner auch Schokolade zugesteckt. Dieses Organisationstalent, das ich im Laufe meines Lebens so entwickelt habe, habe ich damals gelernt.

