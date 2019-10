A 952: Ja zur Abfahrt Buchhof

Es gibt realistische Pläne für den Bau einer Abfahrt Buchhof auf der A 952 unweit der Munich International School. Der Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität des Starnberger Stadtrats hat diesen zugestimmt. Mit der Autobahndirektion Südbayern sind sie abgestimmt.

Percha – Für die vom Autoverkehr geplagten Anwohner von Percha zeichnet sich Licht am Horizont ab. Der Stadtratsausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität hat in seiner Sitzung am Dienstagabend gleich zwei Projekten einstimmig zugestimmt, die den Menschen Verbesserungen bringen sollen.

A 952-Abfahrtbei Buchhof

Seit Jahren ist eine eigene Abfahrt von der A 952 zur Munich International School (MIS) bei Buchhof im Gespräch. Nun scheint eine Lösung gefunden – und mit der kann sich auch die Autobahndirektion Südbayern anfreunden, wie deren Sprecher Josef Seebacher dem Starnberger Merkur bestätigte.

Ingenieur Frank Trebus vom Büro Vössing stellte im Ausschuss die Planung vor. Demnach wird die bestehende Einfädelspur auf die A 952 von Percha aus weitergeführt bis kurz vor den Parkplatz der MIS. Die aktuell bestehenden Nothaltebuchten entfallen, auf der Mitte der etwa einen Kilometer langen Strecke muss jedoch eine Pannenbucht entstehen. „Das ist auf öffentlichem Grund möglich“, sagte Trebus. Kurz vor dem Parkplatz wird dann eine etwa 120 Meter lange Abfahrt zur Buchhofstraße gebaut.

MIS-Verkehr aus Richtung Starnberg oder Weilheim kann dann auf diesem Weg zur Schule fahren. Trebus sprach von 2000 Fahrzeugen täglich, die so aus Percha herausgezogen würden. „Das ist die gute Nachricht“, sagte er. „Die schlechte Nachricht: Es ist auch künftig nicht möglich, von Buchhof aus auf die Autobahn Richtung Starnberg zu fahren.“ Dieser Verkehr muss also nach wie vor über die Buchhofstraße bis zur Kreuzung mit Berger Straße und Würmstraße und von dort weiter fahren.

„Es wird etwas möglich, was zehn Jahre nicht möglich schien“, freute sich Bürgermeisterin Eva John. Auch die Stadträte waren zufrieden. Stefan Frey (CSU) sprach von einem „ersten Schritt für eine große Entlastung von Percha“. Dr. Klaus Huber (WPS) zeigte sich „total begeistert“. Und Franz Heidinger (BLS) war sich sicher: „Das wird in der Früh wahnsinnig viel bringen.“

Eva John dankte den Mitarbeitern der Autobahndirektion, „die uns sehr zugewandt sind“. Auch deren Sprecher Seebacher lobte die sachliche Arbeitsatmosphäre. Er wollte übrigens aber nicht von einem Halbanschluss, sondern lieber von einer „Verteilerfahrbahn“ sprechen. „Wir können uns das gut vorstellen“, sagte er.

Nach dem positiven Votum des Umweltausschusses muss noch der Stadtrat den Planungen zustimmen, was jedoch Formsache sein dürfte. Bis dahin soll die Verwaltung auch eine Baukostenschätzung und einen Zeitplan mitliefern. Danach ist es an der Stadt, die erforderlichen Planungen in Auftrag zu geben und der Autobahndirektion einzureichen. Die Genehmigung möchte die Verwaltung im Rahmen eines sogenannten Negativattests einholen. Dabei werden ähnlich einem Planfeststellungsverfahren alle zu beteiligenden Behörden eingeschaltet, unter anderem die Untere Naturschutzbehörde und das Wasserwirtschaftsamt. Ein landschaftspflegerischer Begleitplan gehört ebenso dazu wie eine artenschutzrechtliche Prüfung.

Umbau derHauptkreuzung

Ebenfalls einstimmig hat der Ausschuss die Entwurfsplanung für Umbaumaßnahmen des Knotenpunkts Buchhofstraße/Berger Straße/Würmstraße gebilligt – eine Kreuzung, die „chronisch überlastet“ sei, wie Eva John sagte. In diesem Punkt ist noch die Zustimmung des Bauausschusses erforderlich.

Die Planung sieht vor, die Aufstellflächen für Fußgänger aufzuweiten und die Querungsbreiten zu verkürzen, das heißt, die Fahrbahnen schmaler zu machen. „Wir wollen den Bordstein etwas nach innen in den Knotenpunkt hereinziehen“, sagte Planer Trebus. Darüber hinaus sollen Radfahrer direkt an den Haltelinien eigene Aufstellflächen bekommen, so wie es etwa auf der Leutstettener Straße der Fall ist.

Der Platz dafür sei vorhanden, weswegen der Ingenieur keine Auswirkungen auf den motorisierten Verkehr erwartet. „Wir tun etwas für Fußgänger und Radfahrer, ohne den Autofahrern etwas wegzunehmen“, sagte Trebus. An der Aufteilung der Fahrspuren werde sich nichts ändern. Auch in diesem Fall sei die Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde, diesmal dem Staatlichen Bauamt Weilheim, hervorragend, sagte Eva John. „Es hat viel Input geliefert und geht bei der Planung mit.“

Einige Stadträte äußerten sich dennoch zurückhaltend. Anton Wiesböck (FDP) etwa wollte „keinen großen Nutzen“ erkennen. „Wir werden Perchas Verkehrsprobleme nicht an einer Kreuzung lösen“, sagte Patrick Janik (UWG). CSU-Stadtrat Frey sah es positiver. „Jede Verkehrsentlastung ist sinnvoll. Wir haben an der Stelle das Maximum herausgeholt“, sagte er. Der Umbau könnte gegebenenfalls schon im nächsten Jahr erfolgen.