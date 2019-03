Am Bahnhof Nord in Starnberg kontrollierte eine Zivilstreife der Polizei zwei Männer - und wurde prompt fündig. (Symbolbild)

Zivilstreife kontrolliert zwei Starnberger und wird fündig

Eine Zivilstreife der Starnberger Polizei hat am Donnerstag am Bahnhof Nord zwei verdächtige Männer kontrolliert. Ein 24-Jähriger hat jetzt gleich eine ganze Reihe von Anzeigen am Hals.