Bande will Unternehmer 400 000 Euro Papiergeld unterjubeln

Wegen gemeinschaftlichen Diebstahls musste sich kürzlich ein 36-Jähriger in Starnberg vor Gericht verantworten. Dem Angeklagten drohte eine Freiheitsstrafe.

Starnberg – Vor vier Jahren sollte in der Schalterhalle einer Starnberger Bank ein skurriles Geschäft abgewickelt werden – eine Bande wollte einen Disco-Betreiber mit Papiergeld übers Ohr hauen. Die Polizei hatte Wind von der Sache bekommen und griff zu. Vor dem Starnberger Schöffengericht musste sich nun jener Mann wegen versuchten gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten, der das Geschäft eingefädelt hatte.

Der in Hessen wohnhafte Bauhelfer (36) hatte telefonisch Kontakt zum Opfer hergestellt und monatelang gepflegt. Zunächst täuschte die Bande vor, die Diskothek des Opfers kaufen zu wollen. Letztlich kam man nach zahlreichen Telefongesprächen und einem Treffen in Mailand überein, es bei einem Geldtauschgeschäft bewenden zu lassen. Im Vorraum einer Bank brachte der Diskothekenbetreiber wie verabredet 400 000 Euro in großgestückelten Scheinen mit und tauschte das Geld mit der Bande gegen ein Paket mit kleingestückelten Scheinen. Das sollte dem Diskothekenbesitzer 15 Prozent einbringen. Jedoch: Das Geldbündel des Opfers wurde gegen ein Bündel mit Papier vertauscht. Wäre der Mann nicht seitens der Polizei vorgewarnt gewesen, so hätte er zu Hause nur Papierscheine ausgepackt. Im Zeugenstand erklärte ein Kripobeamter (45): „Der Diskothekenbetreiber hat gesagt, er macht mit. Er war bereit, ein Scheingeschäft einzufädeln.“

Der Angeklagte blieb im Prozess weitgehend still

Der bisher unbescholtene Angeklagte gab sich im Prozess still. Offenbar war er wegen seiner guten Deutschkenntnisse durch einen Verwandten angestiftet worden, unter falschem Namen den Telefonkontakt herzustellen. „Mein Mandant arbeitete damals in einem Gartenbaubetrieb und verdiente nur 1000 Euro“, sagte sein Rechtsanwalt. Der angeklagte Familienvater räumte ein: „Ich sollte einfach nur telefonieren und dann zehn Prozent der Beute bekommen.“ Beim Tauschgeschäft war der Angeklagte nicht dabei. Die Mitte Oktober 2015 in Starnberg festgenommenen drei Komplizen saßen zunächst in Untersuchungshaft, setzten sich jedoch noch vor ihrem Prozess ins Ausland ab.

Als reine Beihilfehandlung wollte Richterin Christine Conrad die Telefonate nicht abtun: „Dem Angeklagten war durchaus klar, dass er Teil eines Gesamtplans war, er sollte an der Beute beteiligt werden.“ Ein reiner Zufall sei gewesen, dass die Polizei den Kontakt zum Opfer herstellen konnte und dieser somit verschont blieb. Ins Gefängnis muss der 36-Jährige dennoch nicht: Richterin Conrad setzte die verhängte 18-monatige Freiheitsstrafe zur Bewährung aus und ordnete 120 Sozialstunden an. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre.